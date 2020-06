El boxeo en Panamá no baja la guardia y busca cómo encarar la nueva realidad

En la imagen, la excampeona mundial Atheyna Bylon. EFE/Carlos Lemos/Archivo

Panamá, 29 jun (EFE).- No hay prisa, aunque sí mucho cuidado cuando se piensa en 'la nueva normalidad' que se avista en plena pandemia para la práctica del boxeo en Panamá.

El presidente de la Federación de Boxeo Olímpico de Panamá (Fedebop), Tomás Cianca, dijo a Efe que antes de retomar la actividad, los púgiles deben acogerse a un "severo protocolo" de seguridad para evitar contagios con el nuevo coronavirus.

"Si queremos llegar a un torneo olímpico o profesional primero debemos pensar en cómo van a entrenar nuestros atletas", precisó Cianca.

Como médico y cirujano dental, el directivo conoce los protocolos de bioseguridad y afirma que el objetivo más importante que se debe fijar es mantener protegidos a todos los involucrados "antes de que se piense en retomar cualquier actividad".

Una vez se cumpla con estos requisitos de los comités de salud y los protocolos de seguridad que exige el Ministerio de Salud de Panamá (Minsa) se puede pensar en la otra fase que es "darle un lugar apropiado a los atletas para prepararse".

Además, "tendrán que alternar horarios en los gimnasios".

"En Panamá el boxeo olímpico y el profesional tienen por costumbre entrenar todos en el mismo lugar y en la misma hora. Ya esto no se podrá hacer", anticipó.

Anunció que con las autoridades de Salud y el Instituto Panameño de Deportes tendrán que definirse horarios para "que no todo el mundo vaya a la misma hora a entrenar".

La Fedebop, aseguró, se mantiene muy cerca de sus atletas, doce en total: seis élite y seis juveniles. Y todos ellos tienen su plan de trabajo a pesar de las restricciones de movilidad que rigen en el país por los riesgos de contagio con la COVID-19.

Cianca explicó que en esta situación algunos púgiles se entrenan con más ventajas que otros, como la excampeona mundial Atheyna Bylon, integrante de Policía nacional, que es atendida por un entrenador y trabaja en el gimnasio de la institución en la capital panameña.

Cianca quiere extender ese beneficio a los demás miembros de la selección y anunció que prepara esa propuesta en ese sentido al Instituto Panameño de Deportes.

"Hay varios países entrenando. Nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados porque nadie sabe cuando va a terminar esto", advirtió.

El dirigente panameño reconoció que los cambios en el boxeo serán numerosos, tanto en el profesional como en el aficionado.

Como anécdota para explicar los tiempos que se avecinan citó un debate durante el reciente curso de árbitros y jueces de la Asociación Internacional de Boxeo Aficionado.

Alguien preguntó "¿qué pasaría si a un boxeador se le cae el protector bucal durante un combate en estos nuevos tiempos?".

"Antes, solo el árbitro tomaba el protector, se lo pasaba a la esquina, y allí lo enjuagaban y se lo daban el boxeador, quien él mismo se lo colocaba nuevamente", recordó.

"Ahora, ojalá la esquina tenga otro protector porque el que cayó a la lona no podrá volver a ser utilizado", concluyó.

"Con eso te das cuenta que habrá cambios radicales", puntualizó. En la vida, como en el boxeo, pocas cosas volverán a ser lo mismo.

Rogelio Adonican Osorio