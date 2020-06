Ecuador registra 4.502 fallecidos y 55.665 positivos por coronavirus

Trabajadores del cementerio Parques de la Paz cargan una caja de cartón con un fallecido por COVID-19 en el sector de la Aurora de Daule, provincia de Guayas (Ecuador). EFE/Mauricio Torres/Archivo

Quito, 28 jun (EFE).- Ecuador registró este lunes 4.502 fallecidos y 55.665 positivos de la COVID-19, y 410 casos más, respectivamente, en relación al domingo, mientras las alarmas se ciernen sobre la capital, Quito, donde han aumentado los contagios.

De acuerdo al parte diario que ofrece el Ministerio de Salud Pública, a los decesos oficiales se suman 3.059 probables.

Desde que se detectó el primer caso el pasado 29 de febrero, se han realizado en Ecuador un total de 145.916 pruebas para la COVID-19 tanto PCR como rápidas, con las que se han descartado 77.752 casos.

Las cifras de fallecidos oficiales y probables no incluyen los 10.000 muertos que se registraron en la ciudad de Guayaquil -segunda urbe del país y su núcleo comercial- entre la segunda quincena de marzo y la primera de abril, la peor crisis humanitaria que haya vivido la ciudad.

Por provincias y de acuerdo a pruebas PCR únicamente, la de Guayas (cuya capital es Guayaquil) sigue a la cabeza de contagios y alcanza ya los 15.000, lo que representa el 32,1 % del total de positivos históricos, mientras que la de Pichincha, con Quito como cabecera, suma 7.081, y supone el 15,2% de los casos.

Les siguen Manabí con 4.347, Los Ríos con 2.255, Esmeraldas con 2.029, El Oro con 2.017, Santo Domingo de los Tsáchilas con 1.973, Azuay con 1.752 y Cotopaxi con 1.063.

El resto de las provincias ecuatorianas, incluyendo la circunscripción territorial de Galápagos, registran menos de un millar de casos confirmados, aunque la de Tungurahua registra hoy 998.

La desescalada que rige desde principios de mes en varias provincias del país está provocando un aumento significativo de casos sobre todo en Quito.

La Defensoría del Pueblo ha advertido de que la provincia de la que es capital registra "un incremento de contagios del 62 % desde que entró en vigencia el semáforo amarillo".

El alcalde de Quito, Jorge Yunda, alertó además de que "los servicios sanitarios públicos y privados no dan abasto, no existen camas disponibles en las unidades de cuidados intensivos, pues las cerca de 159 habilitadas están ocupadas".

Y aclaró que "más de medio centenar de pacientes, se encuentran en 'lista de espera', inclusive se han derivado casos a otras provincias".