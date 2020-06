Economistas de Brasil anticipan recesión más aguda

(Bloomberg) -- Los analistas de Brasil recortaron los pronósticos de fin de año tanto para la tasa de interés como del producto interno bruto ante la propagación incontrolada del coronavirus en la mayor economía de América Latina.

La tasa de referencia Selic terminará este año en un 2%, frente al pronóstico de la semana pasada de 2,25%, según una encuesta a economistas del banco central publicada el lunes. Los analistas también redujeron su pronóstico de crecimiento para 2020 a -6,54% frente al -6,50% anteriormente.

Brasil está lidiando con una crisis de coronavirus que ha contagiado a más de un millón de personas y ha golpeado tanto el crecimiento como la confianza en la Administración del presidente Jair Bolsonaro. Las estimaciones se suman a un informe del banco central que muestra que la inflación estará muy por debajo del objetivo durante el próximo año. Los responsables de política monetaria ya han reducido los costes de préstamos en ocho reuniones consecutivas, y el Gobierno ha señalado que ampliará los pagos de emergencia a los trabajadores del sector informal para ayudar a mantener la demanda.

