Disney+ Hotstar estrenará películas de Bollywood, sin pasar por los cines

Por Shilpa Jamkhandikar

MUMBAI, 29 jun (Reuters) - El servicio de streaming Disney+ Hotstar de Walt Disney Co planea estrenar siete grandes películas de Bollywood originalmente destinadas a lanzarse en cines este año, mientras busca expandir su liderazgo en suscriptores sobre sus rivales Netflix y Amazon Prime Video.

El anuncio del lunes sigue a medidas similares en India de Netflix y Prime -propiedad de Amazon- y da un nuevo golpe a operadores de cines como PVR e Inox Leisure, que han visto a una serie de éxitos de taquilla optar por estrenos digitales debido al cierre de salas por la pandemia del COVID-19.

"Esto es algo en lo que hemos estado pensando durante mucho tiempo. La pandemia brindó esta oportunidad debido a que una serie de películas que están listas o a punto de terminarse no tienen claridad sobre cuándo se podrán estrenar", dijo Uday Shankar, quien dirige las operaciones en India de Disney.

India ha aliviado las restricciones de su cuarentena nacional de más de dos meses, pero los centros comerciales, salas multiplex y cines permanecen mayormente cerrados.

Plataformas de streaming como Amazon y Netflix han firmado acuerdos en el pasado con estudios indios por los derechos digitales, pero los principales lanzamientos han priorizado los ingresos de los cines en el pasado.

Shankar dijo que los lanzamientos directos en los medios digitales siempre estuvieron en el horizonte debido a la falta de pantallas de cine y ventanas de lanzamiento limitadas en India, pero la cuarentena había acelerado la idea de lanzar películas digitalmente.

Hotstar reportó 300 millones de usuarios activos mensuales el año pasado. La mayoría utiliza el servicio gratuito con publicidad, pero Disney ha dicho que su objetivo es convertir a muchos de esos usuarios en suscriptores de pago.

Disney adquirió Hotstar a través de su compra de activos de cine y televisión de Twenty-First Century Fox en 2019 por valor de 71.000 millones de dólares. Cambió el nombre del servicio como Disney+ Hotstar en abril.

Hotstar dijo que su primer lanzamiento, una nueva versión del éxito de Bollywood "The Fault in Our Stars", se lanzará el 24 de julio de este año.

