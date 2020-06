Cuban pide que el próximo campeonato inicie el 24 de diciembre

En la imagen, Mark Cuban, propietario de los Mavericks de Dallas. EFE/ Etienne Laurent/Archivo

Dallas (EE.UU.), 28 jun (EFE).- Mark Cuban, propietario de los Mavericks de Dallas, dijo que es partidario de que la próxima temporada de la NBA inicie el 24 de diciembre.

Luego de que la liga indicó que podrían iniciar el 1 de diciembre, integrantes de varios equipos pensaron que no sería la fecha ideal debido a la línea de tiempo.

Pero la liga presionó para el 1 de diciembre para que puedan terminar el campeonato a principios de julio, permitiendo a los jugadores participar en los Juegos Olímpicos de Tokio el próximo verano, a partir del 21 de julio.

Por su parte, Cuban, declaró a BaD Radio en Sportsradio 96.7 FM / 1310 The Ticket en Dallas, que quiere que comience más tarde porque significará que más personas pueden ver las acciones del campeonato.

"Siempre he sido partidario de comenzar el Día de Navidad porque es cuando vamos a transmitir televisión. Ya sea el día de Navidad o posiblemente un poco antes", dijo.

Indicó que uno de sus razonamientos es que "es de esperar que haya una vacuna para entonces, yo soy una de esas personas que confía en que la habrá. El experto en ciencias que acabo de leer piensa que es muy probable que así sea".

Dijo que de esa manera "podríamos incluso tener más aficionados en los campos de juego".

La única manera de comenzar en Navidad es terminar el campeonato a principios de julio, lo que significaría acortar la temporada.

Mientras que la mayoría de los propietarios de la NBA han presionado para una temporada completa de 82 partidos el próximo año para recuperar dinero.

Debido a que los jugadores y el propietario dividen los ingresos de la liga, los jugadores también quieren esos partidos, por lo que es casi seguro que haya un total de 82 juegos la próxima temporada.

Lo anterior significa que si la NBA comienza más tarde, tendrán que compactar el calendario, con más partidos por jornada.

Si el inicio de diciembre funciona bien, y las calificaciones para finales de junio / julio son fuertes, es probable que el cambio de calendario vuelva a aparecer en la próxima negociación de CBA.