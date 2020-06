Crece el pesimismo de estadounidenses ante gestión de pandemia

(Bloomberg) -- Los estadounidenses se muestran pesimistas a medida que los casos de coronavirus aumentan en muchos estados y la economía está sumida en una recesión, según una nueva encuesta de CBS.

Solo el 5% dijo que las cosas en Estados Unidos iban “muy bien”, frente al 40% que opinó que iban “muy mal”, según la encuesta, realizada del 23 al 26 de junio. Otro 19% dijo que las cosas iban “algo bien” y un 36% opinaba que “algo mal”.

La mayoría de los estadounidenses dijeron que, en retrospectiva, la Administración Trump no estaba preparada para hacer frente a la pandemia de coronavirus cuando se inició a principios de 2020, según una encuesta de CBS News.

Alrededor del 72% consideró que la Administración “no estaba preparada” frente al 28% que dijo que sí estaba “preparada”.

Los resultados de la encuesta se publicaron el día en que los casos de virus en Estados Unidos superaron los 2,5 millones y las muertes alcanzaron los 125.000, las cifras más altas del mundo en ambas medidas. Estados Unidos ha batido récords en casos diarios en los últimos días, lo que contrasta con los países europeos que casi han eliminado el covid-19 por ahora. Los cargos de la Administración vinculan los crecientes casos a un aumento de las pruebas. Los expertos en salud están en desacuerdo.

Casi la mitad, el 49%, pensaba que la crisis del virus empeoraría durante el verano. El resto se dividió entre aquellos que piensan que mejorará y aquellos que esperan que se mantenga igual.

Mascarillas

La encuesta de CBS dijo que la aprobación a cómo el presidente Donald Trump está gestionando la crisis de coronavirus sigue cayendo, desde un 47% a mediados de abril y un 53% a finales de marzo al 41% en la actualidad.

También mostró que el uso de una máscara facial en público, recomendado por la mayoría de los funcionarios de salud pública como una forma de frenar la propagación de covid-19, se ha vuelto un asunto partidista, y los republicanos están menos inclinados a ponerse una máscara.

Las personas encuestadas dijeron que confiaban en su instinto sobre el tema de la máscara. De los que usan máscaras, el 86% dijo que se guiaba por “sus propias consideraciones”. De ellos, el 78% también dijo que tomó la palabra de los profesionales médicos y de salud y el 24% dijo que seguía la recomendación de Trump.

La encuesta a 2.009 residentes adultos de EE.UU. fue realizada para CBS por YouGov y tenía un margen de error de más o menos 2,6 puntos porcentuales.

