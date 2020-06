Compras de China a EE.UU. están muy por detrás del acuerdo

(Bloomberg) -- Las compras de productos estadounidenses por parte de China aumentaron el mes pasado a medida que la economía continuó recuperándose de los cierres causados por el coronavirus, pero las importaciones aún están muy por detrás del ritmo necesario para cumplir con los términos del acuerdo comercial de la “primera fase”.

A fines de mayo de este año, China solo había comprado alrededor de 19% del objetivo de compra total de más de US$170.000 millones en productos en 2020, según cálculos de Bloomberg basados en datos de la Administración de Aduanas. Eso significa que China necesita comprar alrededor de US$139.000 millones en el resto del año para cumplir con los términos del acuerdo firmado en enero.

China prometió comprar US$200.000 millones adicionales en bienes y servicios de Estados Unidos respecto del nivel de 2017 para fines de 2021 en el acuerdo que detuvo una contundente guerra comercial entre las dos economías más grandes del mundo. El acuerdo es uno de los pocos puntos positivos en las relaciones entre EE.UU. y China a medida que las superpotencias se deslizan hacia una confrontación estratégica cada vez más amplia.

China tendrá que aumentar las compras “significativamente en los próximos meses para cumplir con los objetivos de compra”, dijo Michelle Lam, economista de Societe Generale SA en Hong Kong. Pero mientras China siga comprando, los mercados podrían mantener la calma, agregó.

Si bien las compras de productos de energía se encuentran sólo a alrededor de 3% de donde deben llegar a fin de año, hubo un aumento significativo en las importaciones de esos productos en mayo. China importó más carne que en abril o marzo, compensando una desaceleración en los envíos de soja, según los datos.

En productos manufacturados, los pedidos y entregas de aviones aumentaron más de diez veces en mayo desde abril, y las compras de circuitos integrados volvieron a superar los US$1.000 millones.

La semana pasada, los mercados financieros se desplomaron luego que un asesor del presidente Donald Trump hizo comentarios que se interpretaron en el sentido de que el acuerdo comercial había “terminado”. El presidente pronto aclaró que el acuerdo estaba “completamente intacto” pero la reacción del mercado dejó de manifiesto la incertidumbre sobre el acuerdo y la relación en términos más amplios.

Tras una reunión este mes entre los principales diplomáticos de ambas partes, China dijo que planea acelerar las compras de productos agrícolas estadounidenses, según personas familiarizadas con el asunto.

China “está realmente poniendo de su parte, no es solo la compra de productos básicos, aunque eso también está mejorando”, dijo el principal asesor económico del presidente Trump, Larry Kudlow, en una entrevista de Fox Business la semana pasada “El acuerdo comercial está en marcha, no hay duda al respecto”, dijo Kudlow.

El acuerdo de fase uno dice que los datos oficiales de China y Estados Unidos se utilizarán para determinar si se han cumplido los compromisos.

“Lo que importa es el progreso marginal en lugar del porcentaje absoluto”, dijo Tommy Xie, economista de Oversea Chinese Banking Corp en Singapur. Este último “está rezagado debido a la interrupción por el covid-19”.

