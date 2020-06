China prohibirá visados a algunos ciudadanos estadounidenses

(Bloomberg) -- China aplicará una prohibición de visados a los ciudadanos estadounidenses que interfieran en la legislación de seguridad nacional para Hong Kong, una medida que se produce poco después de que la Administración Trump aplicara prohibiciones a algunos funcionarios en Pekín.

“Como respuesta a la decisión ilícita de EE.UU. de imponer prohibiciones de visados a los funcionarios chinos, China decide imponer prohibiciones de visados a los estadounidenses que se comporten mal en los asuntos de Hong Kong”, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Zhao Lijian, a los medios en una sesión informativa regular en Pekín el lunes, sin nombrar ningún objetivo específico.

“¿Quiénes serán los objetivos? Las personas relevantes se reconocerán claramente a sí mismas”, agregó Zhao.

El Departamento de Estado de Estados Unidos impuso el viernes prohibiciones de visados a funcionarios no especificados del Partido Comunista Chino, acusados de violar la libertad de los ciudadanos de Hong Kong, en lo que un alto funcionario describió como la salva de apertura en una campaña para obligar a Pekín a retirar las nuevas restricciones a la ciudad.

Las prohibiciones de represalia se producen en medio de meses de agravamiento de las tensiones entre Estados Unidos y China en todos los frentes, incluida la guerra comercial en curso y la gestión de la pandemia de coronavirus.

La legislación de seguridad, que prohibiría la subversión, la secesión, el terrorismo y la connivencia con las fuerzas extranjeras en Hong Kong, ha alimentado nuevas protestas a favor de la democracia en la antigua colonia británica. Ha generado temores sobre la futura autonomía de la ciudad con respecto a China y sobre la protección de las libertades básicas.

Los legisladores chinos se reúnen en Pekín para debatir la legislación, y Now TV News, de Hong Kong, informó que una votación podría realizarse el martes por la mañana, el día antes del aniversario de la entrega de 1997 a China.

El secretario de Estado de EE.UU., Michael Pompeo, dijo el viernes que iba a suspender los viajes a Estados Unidos por parte de funcionarios actuales y anteriores del Partido Comunista de China, que se cree que son “responsables o cómplices de socavar el alto grado de autonomía de Hong Kong”.

Las prohibiciones son en gran parte simbólicas, ya que es poco probable que los funcionarios de ambos países se visiten, especialmente ahora que la pandemia de coronavirus ha provocado la cancelación de la mayoría de los vuelos internacionales. Estados Unidos ha impuesto límites estrictos a viajeros de China, y la mayoría de los extranjeros no pueden entrar en China.

Nota Original:China to Impose Visa Ban on Americans Interfering in Hong Kong

