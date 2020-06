Chile roza los 276.000 casos de COVID-19 y decesos llegan a 5.575

Trabajadores sanitarios en la entrada del Hospital San José en Santiago (Chile). EFE/Alberto Valdés/Archivo

Santiago de Chile, 29 jun (EFE).- El Ministerio de Salud de Chile entregó este lunes nuevas cifras sobre el avance del coronavirus SARS-CoV-2 en el país, en donde se registraron 4.017 nuevos casos en las últimas 24 horas, engrosando el número de contagiados hasta las 275.999 personas, mientras que con 66 muertes inscritas en el Registro Civil, la cantidad total de decesos llega a 5.575.

El ministro chileno de Salud, Enrique Paris, destacó que se mantiene una mejoría "incipiente" en cuanto al progreso de la pandemia en el país, sacando a relucir que en los últimos siete días la cantidad de casos nuevos reportados han bajado en un 20 %, mientras que, si se compara el número de nuevos casos con los registrados catorce días atrás, la cifra ha disminuido un 12 %.

Respecto a los enfermos que se encuentran hospitalizados, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, informó que hay 2.090 pacientes en unidades de cuidados intensivos; 1.763 de ellos conectados a ventilación mecánica. Dentro de este último grupo hay 401 personas que se encuentran en estado crítico.

NUEVA POLÉMICA POR ACTUACIÓN PRESIDENCIAL

El pasado domingo 28 de junio, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, fue grabado comprando en una vinoteca. El video causó nuevamente polémica en el país suramericano al suscitarse cuestionamientos a los desplazamientos del mandatario.

Al ser consultado por la situación, el ministro Paris afirmó que no se había infringido ninguna medida.

"El local al que fue el Presidente de la República está autorizado de acuerdo al instructivo de desplazamiento que establece rubros esenciales. Por lo tanto, cualquier persona puede ir a comprar a ese tipo de locales, ya que es un local de expendio de alimentos y también de licores", señaló el secretario de estado en primer lugar.

"De acuerdo al artículo 24 de la Constitución política de Chile, al Presidente de la República le corresponde el Gobierno y la administración del estado. El presidente ejerce dicha función en todo momento en el territorio de la República, por lo que su desplazamiento no está limitado a un estado de excepción constitucional como el que estamos viviendo", continuó el titular de la cartera de Salud.

"El presidente tiene la facultad y el derecho a desplazarse, por lo tanto eso no ha llevado a contravenir ninguna norma", concluyó Paris.

DOS CONTEOS PARA FALLECIDOS

Consultados sobre la posibilidad de que tan sólo el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) se encargue de reportar el número de muertes a causa de la COVID-19, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, sostuvo que el Ministerio de Salud va a mantener el conteo diario de decesos, que se realiza aparte del entregado por el DEIS semanalmente.

Cabe recordar que Chile cuenta con dos reportes en cuanto al total de fallecidos por el coronavirus SARS-CoV-2: una cifra es entregada a diario en los balances por el Ministerio de Salud, que recopila la información sólo con base en las inscripciones de defunciones en el Registro Civil; mientras que el DEIS elabora otro número, sumando otras fuentes de información a las cifras entregadas por el Registro Civil.

Según el más reciente reporte del DEIS, en el país suramericano se registra un total de 6.089 muertes confirmadas, mientras que otros 2.846 decesos caen en la categoría de "probables".