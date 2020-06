Celebran y honran las vidas de los negros en emotivos premios BET

FILE PHOTO: 50th NAACP Image Awards - Show - Los Angeles, California, U.S., March 30, 2019 - Beyonce reacts after winning the entertainer of the year award. REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

Por Jill Serjeant

29 jun (Reuters) - El poder negro, el sufrimiento y la lucha por la justicia ocuparon un lugar central en los premios BET el domingo, el primer evento de celebridades negras en Estados Unidos desde las masivas protestas en todo el país por el racismo sistémico.

El espectáculo, que celebra la excelencia de los negros en la música, el cine, los deportes y la filantropía, estuvo repleto de discursos, canciones, imágenes de protestas y nombres de docenas de hombres y mujeres que murieron a manos de la policía en los últimos años.

Beyonce, a quien la exprimera dama estadounidense Michelle Obama entregó un premio humanitario por sus iniciativas benéficas, instó a la comunidad negra a usar su voto en las próximas elecciones estadounidenses para desmantelar "sistemas racistas y desiguales".

"Tenemos que votar como si nuestra vida dependiera de ello, porque así es", dijo la cantante.

La entrega de premios, emitida en vivo por primera vez en sus 20 años de historia en el canal estadounidense CBS, contó con comerciales de marcas como Coca-Cola, Ford, Nissan, P&G,L'Oreal y Facebook que celebraron los logros de las personas negras y destacaron los desafíos que enfrentan.

Una versión remixada del himno de 1989 de la veterana banda de rap de Nueva York Public Enemy "Fight the Power", que presentó fotos de las protestas callejeras de este mes, abrió el show, cuyo eslogan fue "Nuestra cultura no puede ser cancelada".

La actuación de Da Baby de "Rockstar" comenzó con el rapero cantando mientras estaba acostado en el piso bajo la rodilla de un oficial de policía, en una recreación del arresto y muerte de George Floyd en Minneapolis el mes pasado, que provocó las protestas.

Roddy Ricch usó una camiseta de "Black Lives Matter" (las vidas negras importan), John Legend tocó su balada "We Will Never Break" y Alicia Keys cantó una emotiva nueva canción, "Perfect Way to Die", sobre las vidas negras perdidas a lo largo de las décadas.

El show fue una mezcla de actuaciones pregrabadas y apariciones virtuales debido a la pandemia del coronavirus, que suspendió la producción de programas de televisión a mediados de marzo.

Los premios fueron para "Please Excuse Me for BeingAnti-Social" de Ricch, que ganó álbum del año, Megan Thee Stallion por mejor artista femenina de hip-hop, en tanto Lizzo fue elegida mejor artista femenina de R&B/pop.

La gimnasta Simone Biles y la estrella del baloncesto LeBron James fueron nombrados deportistas del año. Y el músico nigeriano Burna Boy fue elegido mejor artista internacional.

(Reporte de Jill Serjeant. Editado en español por Lucila Sigal)