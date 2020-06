Bachelet: "La anexión es ilegal. Punto".

La alta comisaria de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. EFE/EPA/MARTIAL TREZZINI/ARCHIVO

Ginebra, 29 jun (EFE).- La alta comisaria de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió hoy a Israel que no anexione territorios palestinos y resumió: "La anexión es ilegal. Punto".

(Es ilegal) "Cualquier anexión. Sea el 30 por ciento de Cisjordania o un cinco por ciento. Insto a Israel a que escuche a sus exdirigentes y generales, así como a las múltiples voces en todo ell mundo que le advierten de no proseguir por este peligroso camino", manifestó Bachelet en un comunicado.

Bachelet asume que las consecuencias de que Israel lleve a cabo la anexión no pueden predecirse ahora, pero resalta que "es probable que sean desastrosas para los palestinos, para el mismo Israel y para la región".

"Cualquier intento de anexionar cualquier parte del territorio palestino ocupado" por Israel en la Guerra de los Seis Días, de 1967, y sobre el que los israelíes mantienen un control militar y donde han levantado cientos de colonias en el último medio siglo, "no solo dañará seriamente los esfuerzos para alcanzar una paz duradera en la región, sino que es probable que afiance, perpetúe y aumente serias violaciones de derechos humanos que han caracterizado el conflicto durante décadas", señaló.

Entre estas, menciona las restricciones a la libertad de movimientos de los palestinos, la expropiación ilegal de tierras palestinas de propiedad privada y la prohibición impuesta a los palestinos de acceder a sus tierras y cultivarlas, así como mayores dificultades para aquellos que se queden en tierras anexionadas para acceder a servicios esenciales como la educación, atención sanitaria o servicios humanitarios.

Bachelet prevé que la extensión de la soberanía israelí a esas tierras, que se elabora con el visto bueno de Estados Unidos en los últimos meses del mandato de Donald Trump antes de las elecciones presidenciales de noviembre, pondrá a la población palestina en riesgo de ser trasladada forzosamente, y limitará a las comunidades que queden fuera su acceso a los recursos naturales, su posibilidad de crecimiento y "su capacidad de abandonar y regresar a su propio país".

"Los asentamientos -que ya son una violación clara de la ley internacional- casi con certeza se expandirán, lo que aumentará la fricción existente entre las dos comunidades", vaticina la alta comisionada, una situación que considera "altamente explosiva" y que podría llevar a "violencia y pérdida de vidas".

También llama la atención sobre el hecho de que haya dos sistemas legales en un mismo territorio, uno para los israelíes y otro para los palestinos, y recuerda que anexionarse ilegalmente tierras no eximirá a Israel de sus obligaciones como potencia ocupante sobre la población ocupada.

"Las ondas de choque de la anexión durarán décadas y serán extremadamente dañinas para Israel al igual que para los palestinos", advierte.

El 1 de julio, se cumple el plazo acordado en el pacto de gobierno para que el Ejecutivo israelí empiece a poner en marcha medidas para extender su soberanía a parte de Cisjordania. A pesar de la cercanía de la fecha, se desconoce el alcance y detalles del plan, que el gobierno del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ultima con Washington y que se teme pueda abrir una nueva época de violencia en la región.