Autoridades analizarán el lunes situación de Quito por el COVID-19

En la imagen la ministra de Gobierno, María Paula Romo. EFE/ Str/Archivo

Quito, 28 jun (EFE).- La ministra de Gobierno, María Paula Romo, informó de que mañana, lunes, tendrá lugar una reunión para analizar la situación por la pandemia del coronavirus en la capital ecuatoriana, Quito, donde los servicios sanitarios "ya no dan más", según el alcalde, Jorge Yunda.

En su perfil de la red social Twitter, la alta funcionaria recordó que han transcurrido ya más de 100 días desde el inicio de la emergencia, "pero no podemos descuidarnos".

Y avanzó que mantendrá una reunión con el alcalde de la ciudad, Jorge Yunda,y con el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, "para revisar situación de Quito y a partir de eso aprobar nuevas reglas del semáforo" epidemiológico.

"SERVICIOS SANITARIOS YA NO DAN MÁS"

La capital ecuatoriana se mantiene en semáforo amarillo desde el pasado 3 de junio, tiempo desde el cual han aumentado los casos de coronavirus.

"Lamentablemente no estamos entendiendo el grave peligro al que estamos expuestos como ciudad, los servicios sanitarios ya no dan más, habrá que evaluar tomar decisiones por más duras que sean", advirtió este fin de semana en Twitter el alcalde sin entrar en detalles.

En su cuenta de la mencionada red social, la ministra de Gobierno recalcó este domingo en la importancia del uso de mascarilla, lavado de manos, desinfección de superficies y vigilar los síntomas.

Asimismo, instó a evitar aglomeraciones en las ciudades, en la oficina y en las familias, a tener un mayor cuidado de las personas con vulnerabilidad.

"No habrá medida municipal ni gubernamental que sea suficiente si no está acompañada de responsabilidad individual y de la comunidad. En Quito las zonas de mayor contagio coinciden con las de más casos de incumplimiento de las normas", apuntó.

Presentó un mapa del país en el que se constata que la mayor parte de los 221 cantones está en color amarillo en el semáforo epidemiológico (178), mientras que en verde están 4 y 39, en rojo.

Según las cifras oficiales basadas en pruebas PCR y rápidas, en Ecuador hay 55.255 casos confirmados de coronavirus y 4.429 decesos por la enfermedad, así como otros 3.065 probables por COVID-19.

"ALARMANTE INCREMENTO DE CONTAGIOS"

Un 25 % de servidores de ciertas instituciones públicas retornarán desde mañana a la jornada laboral presencial en Quito, en lo que se convierte en un paso más en la desescalada con el levantamiento paulatino y coordinado de las restricciones, en vigor con el estado de excepción el 16 de marzo.

El Ministerio de Trabajo ha subrayado que retoman sus actividades laborales presenciales en el Distrito Metropolitano de Quito servidores públicos de ciertas instituciones, que brindan atención al usuario y/o que por la naturaleza de su actividad laboral no puedan acogerse al teletrabajo.

La atención a la ciudadanía se realizará en el horario señalado por la institución pública previo a la emergencia sanitaria declarada, "debiendo respetarse los turnos, aforos y disposiciones" establecidas a principio de mayo, "y sin exceder el 25 % del total de servidores de cada institución en labores presenciales, dispuso.

De su lado, la Defensoría del Pueblo indicó Quito y la provincia de Pichincha, de la que es capital, registran "un incremento de contagios del 62 % desde que entró en vigencia el semáforo amarillo".

En Quito -añadió- el alcalde "ha alertado que en la ciudad los servicios sanitarios públicos y privados no dan abasto, no existen camas disponibles en las unidades de cuidados intensivos, pues las cerca de 159 habilitadas están ocupadas y que, más de medio centenar de pacientes, se encuentran en 'lista de espera', inclusive se han derivado casos a otras provincias".

Pese a esto, se ha decidido el retorno paulatino desde mañana de servidores públicos, señaló al anotar que la Defensoría del Pueblo ha decidido "suspender el retorno a las actividades presenciales" frente al "alarmante incremento de contagios" en Quito.