Vikonis asegura que aprendió de Reynoso el concepto de portero moderno

El jugador Nicolás Vikonis guardameta de Puebla celebra una anotación en el estadio Jalisco, en la ciudad de Guadalajara (México). EFE/ Francisco Guasco/Archivo

Puebla (México), 28 jun (EFE).- El uruguayo Nicolás Vikonis, guardameta del Puebla del fútbol mexicano, aseguró este domingo que el peruano Juan Reynoso, entrenador de su equipo, le ayudó a entender el concepto del arquero moderno como iniciador del juego.

"Juan es un entrenador que tiene claridad en los conceptos, en lo que tiene que ver con la iniciación de juego, la toma de decisiones, cuándo jugar corto, cuándo buscar un pase más largo con otros compañeros, me ayudó a entender la parte del arquero moderno siendo el iniciador del juego", explicó a Efe.

Vikonis, de 36 años, reconoció que su principal reto al llegar al balompié del país a inicios del 2018 proveniente del Millonarios colombiano fue adaptarse al juego con los pies para iniciar el ataque desde la portería.

"Era un desafío llegar a la Liga mexicana después del recorrido en Colombia, venir a probarme a la Liga que yo creo es la más fuerte de Latinoamérica, debido que al permitir una gran cantidad de extranjeros hace que juegues con muchos seleccionados", comentó.

El cancerbero oriundo de Montevideo, que jugó de 2011 a 2017 en el fútbol colombiano, destacó que principal diferencia entre el balompié de México y del país sudamericano es el ritmo de juego.

"En México es un poquito superior, hay una tendencia de los equipos a buscar el ataque que a nivel del espectáculo es muy bonito. Esa dinámica de vértigo de juego la principal diferencia que yo he encontrado", expresó.

Vikonis confesó sentirse en el mejor punto de su carrera, después de que ayudó al Puebla de Reynoso a ser la mejor defensa del torneo Clausura al momento de su cancelación, con sólo siete tantos permitidos y cinco metas en cero en 10 duelos disputados.

"Los arqueros tienen una línea de buen rendimiento hacia los 30 años gracias a la experiencia, lo otro es acompañarlo con un buen rendimiento físico; no he tenido lesiones complicadas y puedo sostener un ritmo de entrenamiento alto", agregó.

Aparte de su aportación, Vikonis atribuye la gran temporada defensiva del Puebla al sacrifico de los delanteros, que contribuyen a ocupar los espacios en la cancha y ganar los duelos defensivos individuales.

El portero recordó con afecto su paso con el Millonarios, con el que logró un título de Liga.

"Conocí un gran entrenador como Juvenal Rodríguez (entrenador de porteros) que me acompañó en los años de Millonarios y pude ir puliendo detalles técnicos, mejorando en lo físico, en la dinámica de evolución desde el trabajo que creo es lo que te hace mantenerte a muy buenos niveles", explicó.

Vikonis perteneció en Colombia al Atlético Bucaramanga, Patriotas y Millonarios.

"Colombia es en donde he pasado más tiempo como futbolista, donde más partidos he disputado. Fue una etapa de mucho crecimiento, hubo una evolución grande en Nicolás como arquero y también como persona. Con Millonarios hay una liga afectiva grande, es un equipo que quiero mucho, siempre estoy pendiente de ellos", agregó.