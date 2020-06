Veredicto por el escándalo que alejó a Fillon del Elíseo

EFE/EPA/ETIENNE LAURENT/Archivo

París, 28 jun (EFE).- El juicio por el escándalo de malversación de fondos que desvió al ex primer ministro francés, François Fillon, de su carrera al Elíseo en 2017 cuando encabezaba las encuestas, conocerá mañana el veredicto, en uno de los casos más mediáticos del país.

El Tribunal Correccional de París tiene previsto dictar sentencia, aunque a última hora la defensa del jefe del Gobierno galo entre 2007 y 2012 pidió la reapertura de la vista oral después de que una de las fiscales del caso reconociera presiones de su jerarquía.

Los jueces deberán revisar esa demanda que han servido a la defensa de Fillon para abonar su teoría de que su cliente sufrió una persecución política para apartarle del poder.

El semanario satírico "Le Canard Enchaîné" desveló en enero de 2017 que la esposa de Fillon estuvo contratada durante años como asistenta parlamentaria suya y de su suplente sin que dejara rastro de su trabajo en la Asamblea Nacional ni en el Senado.

El escándalo, en un principio minimizado por la campaña del político conservador, que encabezaba las encuestas, fue cobrando amplitud, con nuevos detalles que acabaron por minar su carrera hacia el Elíseo.

CANDIDATO HASTA EL FINAL

Fillon, a quien importantes figuras de su partido pidieron incluso que abandonara, se aferró al puesto de candidato que había ganado en unas primarias, las primeras que organizaba la derecha francesa.

El hombre que había dirigido el Gobierno durante toda la presidencia de Nicolas Sarkozy, el más longevo en el cargo, acabó tercero en la primera vuelta, por detrás de la ultraderechista Marine Le Pen y del socioliberal Emmanuel Macron, que acabó por ganar las elecciones.

Fillon, que ahora tiene 66 años y está alejado de la política, se enfrenta a una pena de cinco años de cárcel, dos de ellos firmes, y una multa de 375.000 euros, además de diez años de inhabilitación.

Para su esposa Penelope la Fiscalía pidió la misma multa y tres años de cárcel exentos de cumplimiento, mientras que para su suplente en la Asamblea, Marc Joulaud, pidió 20.000 euros y dos años de cárcel sin cumplimiento.

La acusación consideró que entre 1998 y 2013, la esposa del político se embolsó 613.000 euros en diferentes contratos sin dejar pruebas de ninguna función, lo que consideró una malversación de fondos.

La Asamblea Nacional, que se presentó como acusación particular, reclamó 1 millón de euros en concepto de daños y perjuicios.

COMPLOT

La defensa, que se obstinó en presentar pruebas del trabajo de Penelope como asistenta aunque en la distancia, desde su circunscripción electoral en el centro del país, pidió la absolución, mientras que el expolítico no dejó de denunciar un complot.

Una tesis que recobró fuerza cuando la pasada semana la magistrada que dirigía entonces la Fiscalía que dirigió la investigación denunció en una comisión parlamentaria presiones de su jerarquía en aquel caso.

Eliane Houlette, actualmente jubilada, matizó que la intervención fue en temas de procedimiento, con constantes peticiones de información, no de fondo, pero sus palabras motivaron que el presidente, Emmanuel Macron, ordenara la apertura de una investigación al Consejo Superior de la Magistratura.

Y la defensa aprovechó para pedir que se reabra la vista oral, lo que puede darles una nueva oportunidad de denunciar el ataque político del que, sostienen, fue víctima Fillon.