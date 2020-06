Trump borra un tuit con el video de un hombre que grita "poder blanco"

Las imágenes, con una duración de más de dos minutos, muestran a seguidores del gobernante que recorrían en carros de golf una vía de la localidad, mientras los detractores de Trump los increpaban. EFE/EPA/JIM LO SCALZO/Archivo

Washington, 28 jun (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, borró este domingo de su cuenta de Twitter un video en el que un seguidor suyo grita "poder blanco", en respuesta a manifestantes contrarios al líder republicano.

El video, que permaneció en la cuenta del gobernante alrededor de 90 minutos, fue retuiteado por Trump con un mensaje de agradecimiento a las personas de The Villages, una comunidad que hace parte del condado de Sumter, en el estado de Florida, cuya población supera la media de 62 años y es mayoritariamente blanca.

Las imágenes, con una duración de más de dos minutos, muestran a seguidores del gobernante que recorrían en carros de golf una vía de la localidad, mientras los detractores de Trump los increpaban.

"Levanta tu voz blanca", dijo un manifestante a uno de los conductores de un vehículo que lucía carteles de "Trump 2020" y "America First (EE.UU. Primero)", a lo que este respondió con el grito de "poder blanco", describió la publicación The Hill.

Trump había acompañado el video con un agradecimiento a la "gran gente de The Village" y había vaticinado que los demócratas "caerán en otoño", en referencia a la elección presidencial de noviembre próximo.

Consultado durante el programa "State of the Union" sobre la publicación del presidente en la red social, el senador Tim Scott, el único afroamericano del Partido Republicano, consideró que "debería simplemente retirarlo".

"Creo que es indefendible", admitió, aunque aclaró no jugaría a la política con este asunto.

Un portavoz de la Casa Blanca, Judd Deere, señaló en un comunicado reproducido por la cadena estadounidense CNN que el presidente "no escuchó la única declaración que se hizo en el video".

"Lo que sí vio fue un tremendo entusiasmo de sus muchos partidarios", agregó.

En las últimas semanas las redes sociales del mandatario estadounidense han estado bajo escrutinio.

Twitter ha enlazado información verificada o etiquetado mensajes difundidos por Trump en esa red social, en la que el líder político cuenta con más de 80 millones de seguidores y que usa para comunicarse con ellos sin pasar por el filtro de los medios.

Además, Facebook retiró recientemente un anuncio de la campaña para la reelección de Trump al considerar que contenía un símbolo que usaron los nazis en los campos de concentración.

La frase del video se hizo viral en un momento en el que EE.UU. ha sido escenario de numerosas manifestaciones en defensa de los derechos de los afroamericanos y en contra de la brutalidad policial, después de la muerte, el pasado 25 de mayo, de George Floyd cuando era detenido en Mineápolis por un oficial blanco que le presionó el cuello con la rodilla durante casi nueve minutos.