Suspensión temporal del torneo de golf Travelers Championship por una tormenta eléctrica

En la imagen, Dustin Johnson, que se encontraba en el hoyo 15 y lidera la clasificación provisional con 20 golpes bajo el par. EFE/EPA/TANNEN MAURY/Archivo

Cromwell (Connecticut, EE.UU.), 28 jun (EFE).- La cuarta y última ronda del torneo Travelers Championship del PGA Tour fue aplazada por tormenta eléctrica esta tarde cuando el estadounidense Dustin Johnson, que se encontraba en el hoyo 15, lidera la clasificación provisional con 20 golpes bajo el par.

Su compatriota Kevin Streelman, que hacía el recorrido en el hoyo 16, está segundo a dos golpes de Johnson, quien buscará su vigésimo primer título en el PGA Tour.

Otro estadounidense, Will Gordon, ocupa el tercer lugar tras haber completado el recorrido con una tarjeta firmada de 64 golpes (-6) y el torneo con 263 (-17).

La jornada no fue la mejor para los tres golfistas españoles que compitieron, además de otros cuatro latinoamericanos, aunque el mexicano Abraham Ancer volvió a ser el mejor clasificado tras entregar cartulina de 69 golpes (-1) y sumó 267 (-13), que le permitieron ocupar provisionalmente el duodécimo lugar.

El venezolano Jhonattan Vegas, que fue de menos a más en el torneo, volvió a mostrar confianza en sus golpes para registrar 66 golpes (-4) y subir 11 puestos hasta el 24 con 269 golpes (-11), marca que también tuvieron otros siete golfistas, incluido el veterano Phil Mickelson, de 50 años, que había sido el líder provisional en la segunda ronda.

Lo otros dos latinoamericanos que compitieron durante el fin de semana, el argentino Emiliano Grillo (72, +2) y el joven chileno Joaquín Niemann (75, +5), no tuvieron su mejor desempeño y bajaron hasta los puestos 60 y 63, respectivamente.

Grillo acabó el torneo con 276 golpes (-4) y Niemann (277, -3) después que en tres rondas anteriores había tenido registros de 68, 66 y 68.

El veterano Sergio García, con un registro de 66 (-4) fue el mejor español de la jornada y del torneo al ocupar el puesto 32, después de sumar 270 golpes (-10).

Rafael Cabrera hizo entrega de tarjeta con 64 (-6), su mejor recorrido del torneo, y logró 271 golpes (-9), que le ayudaron a subir 24 puntos y acabar trigésimo séptimo.

Jon Rahm, número dos del mundo, volvió a perder su concentración en los momentos decisivos del recorrido y le costó acabarlo con 71 golpes (+1), que lo relegaron 19 casillas en la clasificación general tras bajar hasta el 37, que compartió con Cabrera.

Su rival directo en la lucha por ser el mejor en la clasificación, en norirlandés Rory McIlroy, que es el número uno, hizo un recorrido de 67 golpes (-3) y sumó 267 (-13) que le permitieron acabar en el duodécimo puesto provisional, luego de remontar seis lugares.