Primer día sin muertos por coronavirus en Madrid

EFE/ Luca Piergiovanni/Archivo

Madrid, 28 jun (EFE).- Madrid, la región española más afectada por el coronavirus, no tuvo ningún muerto por primer día desde que estalló la epidemia, informaron las autoridades regionales este domingo, mientras prosigue el pequeño goteo de nuevos focos desiguales de contagio en varias partes del país, aunque controlados.

El Ministerio de Sanidad notificó hoy dos muertes más en España en la última jornada, hasta 28.343 en total, y 118 casos nuevos, con 248.770 diagnosticados hasta el momento.

Pasada una semana del fin del estado de alarma, la normalidad social y económica se generaliza en España con la epidemia contenida, pero también con el riesgo creciente de nuevos puntos de transmisión del virus a medida que aumentan los deplazamientos y las relaciones sociales.

Éste fue el primer fin de semana de libertad absoluta de circulación en todo el país y fronteras reabiertas parcialmente después de tres meses y medio de restricciones de movimiento para contener la epidemia.

Muchos aprovecharon estos dos días de descanso y calor para viajar a reecontrarse con familiares y amigos o a segundas residencias y lugares típicos de las vacaciones veraniegas, como las playas, muy concurridas.

Diez de los 25 brotes activos se concentran en la región de Andalucía (sur), la más poblada (8,4 millones de habitantes), donde el más importante sigue en un centro de acogida de la Cruz Roja de la ciudad de Málaga, con 91 infectados, que siguen aislados y confinados.

Las otras zonas más afectada por nuevos contagios se localizan en cuatro comarcas de la región de Aragón (noreste), donde los casos positivos son unos 320.

Por el contrario, la región insular de Canarias, en el océano Atlántico, no registró ningún contagiado por coronavirus este domingo y cumple ya quince días sin ningún fallecido, según los responsables sanitarios locales.

La región de Madrid informó hoy de 15 contagios este sábado, pero ningún muerto ese día, algo que ocurre por vez primera desde que comenzó la crisis sanitaria. Las autoridades madrileñas contabilizaron 9.189 defunciones en hospitales y 73.505 casos.

A esos datos suman 5.984 personas con COVID-19 o síntomas compatibles que fallecieron en residencias de ancianos, así como 910 personas en domicilios y 28 en otros lugares.

No obstante, la información que publicó hoy el Ministerio de Sanidad rebaja el número de fallecidos a 8.421 en Madrid; y el de casos, a 71.881.