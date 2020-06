Paraguay supera los 1.000 casos de coronavirus activos

Una mujer pasa por un control sanitario en Asunción (Paraguay). EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 28 jun (EFE).- Paraguay confirmó este domingo 185 nuevos positivos de coronavirus, con lo que el número de casos activos en el país ascendió a 1.047, mientras que la cifra total de contagiados desde el 7 de marzo se situó en 2.127, según informó el Ministerio de Salud en sus redes sociales.

De los 185 positivos de este domingo, 167 se produjeron por contacto y, de esos, 123 se encuentran en la cárcel de Ciudad del Este, en la frontera con Brasil, después de que a comienzos de semana se confirmaran los primeros casos dentro del sistema penitenciario.

Entre los casos confirmados este domingo, nueve procedían del exterior y otros tantos carecían de nexo y se encuentran repartidos por la zona metropolitana de Asunción y en áreas próximas a la frontera con Brasil.

Con el repunte de estos días también ha aumentado el número de internados, con 26 personas hospitalizadas y tres de ellos en terapia intensiva.

Hasta la fecha, el número de fallecidos se mantiene en 15, tras confirmarse el sábado la muerte de dos personas de 74 y 94 años por coronavirus.

El Ministerio de Salud también anunció este domingo el alta de 20 personas, con lo que la cifra de recuperados es de 1.065 personas.

El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, ofreció este sábado una conferencia de prensa en la que manifestó la preocupación de las autoridades sanitarias ante la aparición "tan abrupta" de casos observados en la última semana, sobre todo, los sin nexo.

Mazzoleni explicó que estos casos sin nexo se dan en ambientes sociales y no laborales, lo que demuestra que la población se está "cuidando en el trabajo, pero no fuera".

Desde la cartera sanitaria siguen instando a la población a no bajar la guardia y a mantener las medidas sanitarias de higiene y distanciamiento social, así como el uso de mascarillas y lavado de manos.

También se pide a los ciudadanos que disminuyan el número y la diversidad de contactos para poder disminuir los brotes que están apareciendo en el país.