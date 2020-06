Ola de tiroteos en Nueva York durante el fin de semana deja tres fallecidos

Ha habido cerca de veinte tiroteos en la ciudad desde el viernes, el más reciente esta madrugada en una fiesta casera en el popular barrio de Williamsburg (Brooklyn), en el que una mujer de 30 años recibió un disparo en la cabeza, por lo que está ingresada grave, y un hombre de 31 tres disparos en el cuerpo, en condición estable. EFE/EPA/Kevin Hagen/Archivo

Nueva York, 28 jun (EFE).- Tres personas han fallecido y una veintena han resultado heridas en tiroteos ocurridos en la ciudad de Nueva York durante este fin de semana, en medio de un incremento de la violencia perpetrada con armas y con el trasfondo de las protestas contra la brutalidad policial, que llaman a quitar fondos a las fuerzas del orden.

Este domingo, la Policía imputó al supuesto autor de la muerte de una joven de 19 años identificada como Erica López y procedente del estado Connecticut, que recibió disparos en el pecho desde un vehículo la noche del viernes tras una disputa en un bar cerca del edificio Flatiron (Manhattan), según informó el diario local New York Post.

En el incidente resultó también herido en la pierna su novio de 21 años, ingresado pero estable, con el que la joven celebraba el cumpleaños de unos amigos, explica el medio.

Las otras dos víctimas mortales son un hombre de 23 años y una mujer de 39, tiroteados la tarde del sábado en la zona de East New York (Brooklyn), supuestamente por un hombre ataviado con una chaqueta larga y una peluca rubia, que se acercó a ellos cuando estaban sentados en entrada de un edificio, recoge el medio digital AmNY.

Ha habido cerca de veinte tiroteos en la ciudad desde el viernes, el más reciente esta madrugada en una fiesta casera en el popular barrio de Williamsburg (Brooklyn), en el que una mujer de 30 años recibió un disparo en la cabeza, por lo que está ingresada grave, y un hombre de 31 tres disparos en el cuerpo, en condición estable.

El sábado, un hombre de 26 años recibió disparos en la espalda y la pierna en la entrada de un edicicio en Upper West Side (Manhattan) y esa misma noche un joven de 20 años recibió un disparo en la pierna en Central Park, entre algunos de los heridos que deja este fin de semana.

Este mes de junio se ha desatado una ola de violencia con armas de fuego en Nueva York como no se recordaba desde 1996 y en las tres primeras semanas se registraron 125 tiroteos, el doble respecto al mismo periodo del año pasado y una tendencia "preocupante", según el alcalde Bill de Blasio.

De Blasio ha rechazado que el repunte de sucesos con armas esté vinculado a la reforma policial que se está llevando a cabo a nivel local y estatal tras las protestas antirracistas por la muerte del afroamericano George Floyd, que todavía toman las calles y reclaman un recorte de 1.000 millones de dólares al Cuerpo.

Los expertos atribuyen el aumento del crimen a un conjunto de circunstancias que pasan por el impacto de la pandemia de la COVID-19, que ha obligado al sistema penitenciario a liberar a miles de reos por precaución, y por la reforma legislativa sobre las fianzas, que impide mantener en custodia antes de juicio a los acusados de ciertos cargos.

No obstante, uno de los principales responsables de la Policía neoyorquina, Terence Monahan, indicó en su cuenta de Twitter que los "recortes en la plantilla y el presupuesto" de las fuerzas del orden afectarán a la "seguridad" de los ciudadanos y a las relaciones entre los agentes y los vecindarios.