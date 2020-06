Nueva York celebra los 50 años de su Desfile del Orgullo con un evento virtual

Nueva York celebró este domingo el Día del Orgullo LGBTI por medio de un evento virtual. El directo, con una duración de dos horas, retransmitió desde la puerta del icónico bar Stonewall. EFE/Kena Betancur/Archivo

Nueva York, 28 jun (EFE).- Nueva York celebró este domingo el Día del Orgullo LGBTI sin su multitudinario desfile, cancelado en su 50 aniversario por la COVID-19, pero la reivindicación por los derechos y libertades de esta comunidad estuvo presente tanto en un evento virtual como en las calles, donde una marcha alternativa sumó fuerzas con el movimiento Black Lives Matter (BLM).

Si bien los organizadores (NYC Pride) llenaron el evento virtual de estrellas como la cantante Janelle Monáe o el actor Billy Porter, el habitual carácter festivo de la cita tomó un matiz más serio en el contexto de las protestas antirracistas que se suceden en EE.UU. desde la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco a finales de mayo.

El directo, con duración de dos horas, retransmitió desde la puerta del icónico bar Stonewall, donde el 28 de junio de 1969 se produjeron los violentos enfrentamientos entre la clientela gay y la policía que dieron paso al movimiento en favor de los derechos de los homosexuales, con una actuación dedicada a "cada vida negra trans perdida".

En el Stonewall, que ha pedido ayuda para evitar su cierre debido a la pandemia, colgaba un cartel que decía "El Orgullo es una revuelta #BLM", y a unos metros se había instalado un altar con flores y nombres como el de Layleen Polanco, una mujer transexual de origen dominicano que murió hace un año en la prisión de Rikers Island y cuyo trato por parte de la Justicia ha generado indignación.

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, intervino en el programa desde una caravana de vehículos con banderas arcoíris y globos que avanzaron por calles inusualmente desplobadas para esta fecha, en la que se cumplen 50 años desde que se celebró el primer Desfile del Orgullo en Nueva York, pero aseguró que "el sentimiento no tiene por qué desaparecer por el coronavirus".

Entre las figuras homenajeadas este año como embajadores del desfile estuvieron The Ali Forner Center, que lucha contra la mendicidad, así como los activistas Dan Levy, Yanzi Peng y Victoria Cruz.

MARCHA ALTERNATIVA

A primera hora de la tarde centenares de personas salieron a las calles para participar en una marcha alternativa en defensa de los derechos de los LGBTI llamada "Queer Liberation March for Trans and Queer Black Lives" (Marcha de Liberación Queer por las vidas negras queer y trans), que también se solidarizaba con el movimiento BLM.

Organizada por Reclaim Pride Coalition (Coalición para recuperar el Orgullo), que aglutina a unos 50 grupos activistas, la manifestación se dio cita poco antes de que acabara el "show" virtual cerca de la Alcaldía de Nueva York, donde decenas de personas han acampado para reclamar que se retiren 1.000 millones en fondos a la Policía local y se destinen a la comunidad negra.

Con camisetas de "Black Trans Lives Matter", los portavoces reclamaron luchar "por las vidas negras y contra la brutalidad policial" en la plaza de Foley Square, y recordaron los nombres de víctimas como Layleen Polanco, Breonna Taylor,Sandra Bland o George Floyd frente a una multitud que portaba lemas como "Queremos vivir libres" o "Defund NYPD" (quiten fondos a la Policía).

Defendiendo el carácter de protesta que tenía el Desfile del Orgullo LGTBI en sus raíces, los organizadores declararon que el "Orgullo corporativo está cancelado", en referencia al evento oficial patrocinado por grandes empresas, e iniciaron una marcha pacífica, con banceras arcoíris y negras, hacia la plaza de Washington Square, al sur de Manhattan.