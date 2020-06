Murray, preocupado por el calendario, propone un ránking a dos años

El tenista británico Andy Murray. EFE/Kiko Huesca/Archivo

Londres, 28 jun. (EFE).- El tenista Andy Murray, que participó esta semana en la Batalla de los Británicos, se mostró preocupado por el apretado calendario de los próximos meses y propuso la introducción de un ránking temporal a dos años.

Esta medida ya la propuso en el pasado Rafael Nadal, para evitar que las lesiones perjudicasen en la clasificación a los jugadores, y fue uno de los motivos de discrepancia entre él y Roger Federer, contrario a la iniciativa, en el Consejo de Jugadores de la ATP.

"No es seguro para los jugadores pasar de estar jugando semifinales en Madrid a irse a Madrid, con altitud y en tierra, después de lo que llevan sin competir. Muchos jugadores no van a poder competir en los grandes torneos", apuntó el británico después de caer en semifinales de la exhibición londinense.

El circuito recupera la normalidad a partir del 14 de agosto con la disputa del ATP 500 de Washington, seguido de Cincinnati y el US Open, tras lo que se disputará una gira de tierra batida en Europa que culminará con Roland Garros.

"Puede que merezca la pena echar un vistazo a un ránking a dos años, para que los que lo hicieron bien el año pasado y no estén capacitados ahora para defender sus puntos, no sean castigados", añadió Murray.