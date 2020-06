Los muertos por COVID-19 en Honduras suman 479 y los contagios 17.007

Sepultureros entierran a una víctima del COVID-19, el 16 de junio de 2020, en el cementerio Jardín de Paz Los Ángeles, en Tegucigalpa (Honduras). EFE/Gustavo Amador

Tegucigalpa, 27 jun (EFE).- Honduras registró este sábado 479 muertos por COVID-19, mientras que los contagios ascendieron a 17.007 con una nueva cifra récord de casos, 1.013 en las últimas pruebas de laboratorio PCR.

Así lo informó el estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), que además sumó ocho nuevos fallecidos, con los que ya van 479, desde marzo, cuando se comenzó a propagar la pandemia de la mortal enfermedad.

Según el organismo, de 1.796 nuevas pruebas practicadas, aunque no todas corresponden a pacientes examinados en un mismo día, 1.013 dieron positivo, lo que elevó a 17.007 la cifra de contagiados.

Del total de pacientes diagnosticados con COVID-19, 1.189 permanecen hospitalizados, y de ellos 755 tienen condición estable, 376 están graves y 58 en unidades de cuidados intensivos, señaló el Sinager en su informe en cadena nacional de radio y televisión.

Además, se han registrado 89 pacientes que lograron recuperarse, con los que ya suman 1.767 los que se han salvado de morir por COVID-19.

El pico de la enfermedad sigue creciendo en el país centroamericano, que cada día va viendo limitada su poca capacidad hospitalaria disponible, pese a que se han abierto nuevos espacios públicos y privados para atender más pacientes.

Las expectativas no son alentadoras para el país, que en junio estaría registrando cifras más altas de enfermos y muertos, según han advertido fuentes médicas que están al frente de la pandemia.

Tegucigalpa, en el centro del país, y San Pedro Sula, en el norte, las dos ciudades más importantes del país, siguen siendo los principales epicentros de la enfermedad, aunque la segunda es la que más casos registra..

EL PRESIDENTE DEL PAÍS SIGUE HOSPITALIZADO

En el caso del presidente del país, Juan Orlando Hernández, quien también dio positivo de COVID-19, lleva más de una semana ingresado en el Hospital Militar, de Tegucigalpa, y su situación, aunque está con medicamentos, es estable, según fuentes oficiales.

El gobernante dijo hoy, en un mensaje en la red social Twitter, que sigue "en el hospital, pero siempre trabajando para servir a mi pueblo" y "hoy sancioné varios decretos".

"¡Vamos a salir adelante!", afirmó Hernández, quien durante la pandemia se ha dejado crecer la barba, lo que no ha había sido usual en él, al menos desde que asumió su primer mandato, el 27 de enero de 2014.

En algunos mensajes que Hernández ha difundido desde el Hospital Militar, también se le ha escuchado afectado de su voz.

El 16 de junio, Hernández anunció a los hondureños que él, y su esposa, Ana García, habían contraído la COVID-19.

En el caso de su esposa, es asintomática y recibe atención médica desde su residencia.

IGLESIA CATÓLICA ABOGA POR LOS ENFERMOS

En una misa virtual desde la Basílica Menor de Suyapa, el cardenal hondureño Óscar Andrés Rodríguez, abogó por los enfermos que han contraído la COVID-19.

Rodríguez recordó que la enfermedad se expandió por el mundo y subrayó que la situación es tan grave, que muchas veces causa impotencia.

Añadió que "la oración" es la forma en que el ser humano demuestra su fe y confianza en Dios, que "tiene al mundo entero en sus manos".

El cardenal abogó por los ancianos que padecen de enfermedades crónicas, por los pobres, más por aquellos que no pueden acceder a un médico, y por la juventud, que se expone mucho y a la que invitó a ayudar a los más necesitados en la peor pandemia que Honduras ha sufrido en tan poco tiempo.

También tuvo palabras para todos los funcionarios de los gobiernos central y locales, para que tomen "decisiones sabias, mientras asignan los recursos necesarios para combatir esta pandemia".

De igual modo, pidió por las personas nacionales y extranjeras que han quedado atrapadas en otros países, los misioneros, los inmigrantes, los niños y sus padres; todo el personal sanitario que atiende a los pacientes, religiosos, empresarios y los que son víctimas de la pandemia de COVID-19.