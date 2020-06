López Obrador afirma que T-MEC apoyará recuperación económica de México

Fotografía cedida del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante una rueda de prensa en Palacio Nacional Ciudad de México. EFE/Presidencia de México/ SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS

México, 28 jun (EFE).- El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador declaro este domingo que el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que entra en vigor el próximo miércoles, ayudará mucho en la recuperación de la economía de este país.

El T-MEC entra en vigor "en un momento muy oportuno" porque va a significar más inversiones, más empleos, más bienestar "y nos va a apoyar mucho en la recuperación pronta de la economía", afirmó López Obrador en un mensaje desde el Palacio Nacional, en Ciudad de México.

El mandatario expresó también su optimismo en que México va a salir adelante al sostener que ya se está cumpliendo su pronóstico de que no obstante que la economía iba a caer por la pandemia de coronavirus, "íbamos a lograr una recuperación rápida".

Aseguró que siempre se refirió a una caída en "V", tocar fondo y salir hacia adelante, aunque algunos analistas señalaron que sería en forme de "L", es decir, "caer y seguir abajo, en el sótano, con recesión económica".

El presidente puntualizó que "afortunadamente" esto no pasará porque se cumplirá su pronóstico que no es solo optimismo sino se sustenta en cifras como el empleo y las remesas de mexicanos en Estados Unidos, los cuales crecerán 10 % en el primer semestre del año.

Adelantó que tras la pérdida de 555.000 empleos en abril y de 345.000 en mayo , durante junio, de acuerdo a datos preliminares, ya solo se perderán unos 70.000 empleos y en julio "no vamos a perder" y su bien no aumentan, se van a mantener.

En julio, "vamos a mantener 19,5 millones trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero ya vamos a detener la caída y si no aumentamos, repito, aunque sea poco, para agosto sí, y de ahí para adelante hasta fin de año en la economía formal".

Asimismo, destacó su estrategia económica de apoyar directamente a la gente en lugar de las empresas, lo cual no está mal pero hay muchos abusos con esta estrategia, tal y como ocurría en el pasado.

El presidente insistió en que con la estrategia de dar dinero a las empresas, la recuperación "es muy lenta" y se preguntó sobre las formas en que desciende el apoyo a la gente y se convierte en más consumo, más capacidad de compra para reactivar la economía de manera rápida.

Destacó que los recursos que Estados Unidos le destina a la recuperación de la economía tras la pandemia de coronavirus, resultan también benéficos para México porque "ay 34 millones de mexicanos en ese país.

"Esto nos está ayudando porque estoy dando seguimiento a como se comportan las remesas y resulta que no se han caído a pesar de la crisis económica y la pandemia y eso lo agradezco mucho a los paisanos", reconoció.

López Obrador dijo que según sus cálculos, en el semestre de enero a junio, las remesas que los mexicanos en el extranjero envían a sus familias, crecerán un 10 % a pesar de la crisis económica y de la pandemia.

Este crecimiento en las remesas, "significa también reactivar la economía del país porque ese dinero llega abajo, a ocho, diez millones de familias pobres de México", añadió el presidente mexicano.