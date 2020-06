La socialista Anne Hidalgo proclama su victoria en París

Paris (France), 28/06/2020.- The incumbent mayor of Paris, Anne Hidalgo (C) celebrates after winning the second round of the French Municipal elections in Paris, France, 28 June 2020. The second round of municipal elections was to be held on 22 March 2020 but was delayed due to the spread of the coronavirus pandemic causing the Covid-19 disease. (Elecciones, Francia) EFE/EPA/JULIEN DE ROSA

París, 28 jun (EFE).- La socialista francesa de origen español Anne Hidalgo se impuso este domingo en las elecciones municipales en París y revalidó su cargo como alcaldesa, que le mantendrá al frente de la ciudad hasta 2026.

"Esta victoria tiene sentido porque es colectiva", indicó la regidora, que recordó que acudió a la segunda vuelta aliada con los ecologistas.

Según las estimaciones, Hidalgo superó el 50 % de los sufragios, por delante de la ex ministra conservadora Rachida Dati, que tuvo algo más del 31 % de los votos, y de la también ex ministra "macronista" Agnès Buzyn, con el 14 %.

"Vamos a construir un París más amable, donde se pueda vivir mejor, respirar mejor, un París más solidario, que no deje a nadie en el camino", aseguró la regidora en un discurso pronunciado frente al Ayuntamiento.

Al frente de una plataforma bautizada como París en Común, en la que no tenía cabida el nombre y el logo de su partido, Hidalgo revalidó un mandato que ya conquistó en 2014, entonces como heredera de Bertrand Delanoe, su mentor político, el hombre que en 2001 arrebató la capital a la derecha.

Hidalgo se apoyó en un programa muy social y ecológico, no ocultó su apuesta por la bicicleta, la peatonalización y el combate a los pisos turísticos, además de un toque feminista.

"Vamos a afrontar la transformación de esta ciudad que ahora es más urgente con la crisis que estamos atravesando", aseguró la regidora en referencia a la pandemia del coronavirus.

Nacida en la ciudad española de San Fernando, en la provincia de Cádiz, Hidalgo llegó a Francia con dos años y el día que revalidó su victoria en París tuvo palabras para su padre.

"Pienso en mi padre, que llegó a Francia con la república como un ideal y que quería que su hija lo cumpliera y que está orgulloso de que su hija lo lleve a cabo para el conjunto de parisinos", afirmó, visiblemente emocionada.