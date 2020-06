La comunidad LGBT de México triunfa con la marcha en línea más grande del mundo

Decenas de personas de la comunidad LGBT marchan este sábado en la Ciudad de México. Este evento fue complementado con una marcha virtual. EFE/Jorge Núñez

México, 27 jun (EFE).- Múltiples representantes de la comunidad y personalidades mexicanas unieron sus voces este sábado en la Marcha LGBT de Ciudad de México en su XLII edición para reclamar derechos y también para celebrar lo conseguido hasta el momento, pero este año a través de Internet debido a la pandemia mundial de coronavirus.

Bajo la organización y coordinación del Comité Incluye T, el evento con el lema #ElOrgulloPermanece, que duró la tarde y parte de la noche, fue retransmitido a través de Youtube, de Facebook y también por el Canal Once de la televisión mexicana, e incluyó cápsulas informativas, charlas y múltiples expresiones artísticas.

Las cápsulas informativas giraron en torno a cuatro temas prioritarios: reconocimiento de infancias trans, reconocimiento de los derechos para las familias diversas, homologación de derechos para todas las personas en todo el país y la prevención, detección y atención oportuna del VIH y la lucha por la salud transversal.

Estuvieron presentando los diversos contenidos personalidades como la influyente trans mexicana Ophelia Pastrana, la youtuber Victoria Volkóva, el exatleta olímpico mexicano Ricardo del Real y los actores Christian Chavez y Valeria Vera.

"Nuestra lucha tiene que ser transversal", expresaron representantes de Comité Incluye T, quienes leyeron el manifiesto de "la marcha digital más grande del mundo" en el plató principal.

CELEBRACIONES A PESAR DE LOS DATOS

En el comunicado también recogieron datos de la evidente discriminación todavía existente en México hacia la diversidad de orientaciones sexuales e identidades de género.

De acuerdo a datos aportados por la ONG Letra S, durante 2019 fue asesinada una persona por su identidad sexual o de género cada tres días y solamente el 10 % de estos casos fueron perseguidos y juzgados como crímenes de odio. "No a la impunidad", insistieron.

Con esta variedad de contenidos, el ambiente festivo estuvo garantizado con la participación de artistas como Renee Goust, Daniela Spalla, Jesse & Joy, OV7 o Thalía, quienes se mostraron comprometidos con la causa e hicieron hincapié en que la cultura pertenece a todo el mundo.

La reconocida cantante Thalía apareció en un video para dar el pistoletazo de salida en el que recordó que el momento actual, a pesar de su complejidad, es una oportunidad para pensar en cómo debería ser el mundo al regresar a la "nueva normalidad".

"No nos detiene un virus, sino que nos obliga a reconocer las cosas que importan. (...) Hace 42 años salieron las primeras personas a la calle a pedir derechos y celebrar públicamente el orgullo gay. Este día es para decirles a quienes viven con miedo y optan por vivir en la sombra que no están solos", expresó Thalía enfundada en un traje multicolor y bajo una gran bandera LGBT.

PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL

También intervinieron a lo largo de la jornada personalidades de diferentes instituciones, como la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheimbaun, quien aseguró sentirse orgullosa de ser mandataria de una ciudad pionera en derechos para todas las personas.

"Estamos en lucha permanente contra la discriminación y sigue siendo tarea de todos los días. No habrá ningún retroceso, seguiremos avanzando en el reconocimiento civil de las personas trans y recordando que las familias son diversas y deben ser plenamente respetadas", expresó.

Y precisamente se destaco en múltiples ocasiones durante el evento la necesidad de poner atención al resto de estados, ya que, aunque todavía falta mucho por lograr, Ciudad de México es "un oasis en el desierto" en cuanto a derechos y libertades para la comunidad LGBT.

La participación de personas trans y la información sobre identidades de género fue también un punto clave de la jornada y se insistió en la necesidad de incluirlos dentro de la lucha y, sobre todo, fortalecer la legislación para reconocerlos y proteger sus derechos desde niños.

Finalmente, la marcha resultó un éxito y se hizo con los agradecimientos de cientos de internautas que, por la cuarentena, se quedaron con las ganas de salir a las calles reclamar igualdad y celebrar, llenando la ciudad, cada año, de colores y música.

Aún así, un pequeño grupo de personas salió a la céntrica Avenida Paseo de la Reforma con banderas pero pronto se disolvieron ya que una primera marcha que estaba convocada de manera presencial, fue finalmente cancelada.

Inés Amarelo