La Casa Blanca niega que Trump haya sido informado de recompensas rusas a los talibanes

La Casa Blanca negó el sábado que el presidente Donald Trump haya recibido informes de inteligencia según los cuales Rusia habría ofrecido recompensas a militantes talibanes para ultimar soldados estadounidenses en Afganistán.

La secretaria de prensa, Kayleigh McEnany, dijo que "ni el presidente ni el vicepresidente fueron informados sobre las presuntas recompensas rusas", de las cuales informó el viernes el diario The New York Times.

"Esto no habla del mérito de los supuestos informes de inteligencia sino de la inexactitud de la historia de The New York Times, que sugiere erróneamente que el presidente Trump fue informado sobre este asunto", agregó, dejando abierta la posibilidad de que los informes existieran.

Los talibanes negaron el informe del diario y reiteraron su compromiso con el acuerdo firmado con Washington en febrero, que prevé una retirada total progresiva de las fuerzas estadounidenses y negociaciones de paz entre los insurgentes y el gobierno de Kabul.

"Los 19 años de lucha del Emirato Islámico no tienen ninguna deuda con algún órgano de inteligencia o país extranjero", indicaron los talibanes en un comunicado, en el que también rechazan haber recibido armas rusas.

Moscú también denunció el reporte y su embajada en Estados Unidos aseguró en Twitter que tales "acusaciones infundadas y anónimas" en la publicación del Times, "ya han dado lugar a amenazas directas contra la vida de empleados" de sus legaciones en Washington y Londres.

En otro mensaje, la legación exhortó al diario a "dejar de fabricar informaciones falsas" y pidió a las autoridades estadounidenses "tomar medidas eficaces" para garantizar la seguridad de sus empleados.

Según responsables anónimos citados por este diario estadounidense, una unidad de la inteligencia militar rusa distribuyó discretamente dinero a combatientes islamistas o a criminales armados cercanos a los talibanes para matar a soldados estadounidenses o de la OTAN en Afganistán.

El New York Times aseguró que Trump fue informado de la iniciativa y que sus asesores de seguridad nacional abordaron ese asunto a finales de marzo.

