Johnson prometerá gasto en infraestructuras al relanzar su proyecto político

El primer ministro británico Boris Johnson. EFE/EPA/NEIL HALL/Archivo

Londres, 28 jun (EFE).- El primer ministro británico, Boris Johnson, anunciará una gran inversión en infraestructuras en un "importante discurso" el martes con el que tratará de relanzar su proyecto político, revela este domingo en una entrevista con "The Mail On Sunday".

El líder conservador, que ganó por mayoría absoluta las elecciones del pasado 12 de diciembre con su promesa de materializar el Brexit -ejecutado formalmente el 31 de enero de 2020-, ha visto sus primeros meses de gestión dominados por la pandemia del coronavirus.

Su crédito político depende de poder regenerar económicamente las zonas deprimidas del norte y el centro de Inglaterra -antes escaños laboristas que le apoyaron en las urnas por su respaldo a la salida de la Unión Europea (UE)-, donde el martes presentará su plan para "reconstruir el país" tras "la conmoción" por la COVID-19.

Johnson aspira a "reequilibrar" la riqueza en el Reino Unido, dice en el periódico, lo que ahora es más difícil por la recesión que se avecina debido al impacto del virus y las discrepancias con la UE para lograr un acuerdo bilateral al fin del periodo de transición, que acaba el 31 de diciembre.

En la entrevista, asegura que potenciará la construcción de hospitales, colegios, vivienda y carreteras, así como las oportunidades de empleo para los jóvenes.

El líder conservador, que indica que no prevé subir los impuestos, asegura que "de ninguna manera se volverá a la austeridad de hace diez años", aplicada por su colega David Cameron después de la crisis crediticia de 2008, responsable en buena medida del descontento de parte de la población que apoyó el Brexit.

"(La COVID-19) Ha supuesto una enorme conmoción para el país, pero vamos a recuperarnos muy bien. Construiremos nuestro camino hacia la salud", declara.

"Si Covid fue el relámpago, vamos a ver ahora el trueno de sus consecuencias económicas. Pero estaremos preparados", afirma.

En la entrevista, el primer ministro quiso desmentir los rumores que proliferan en círculos políticos sobre su mala salud después de ser ingresado en abril por el coronavirus, y subrayó que está "más fuerte que el perro de un carnicero", al tiempo que hizo unas flexiones delante del periodista (como demuestra una foto).

También asegura que está "involucrado" en el cuidado diario de su sexto hijo, el primero con su novia Carrie Symonds, nacido el pasado 29 de abril, y afirma que ambos están "bien y felices" en la residencia oficial de Downing Street.