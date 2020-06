Harvick gana en la carrera de NASCAR en Pocono Raceway

En la imagen, el piloto Kevin Harvick (d) y Timothy Katz "Skyscrape" (i). EFE/GERARDO MORA TIMOTHY KATZ/Archivo

Long Pond (Pennsylvania, EE.UU.), 27 jun (EFE).- El piloto Kevin Harvick consiguió la bandera a cuadros en el Pocono Raceway, en la carrera de la Copa NASCAR.

La competencia se llevó a cabo sin aficionados en las tribunas, pero Harvick le dio la victoria a su equipo Stewart-Haas Racing.

Harvick detuvo una sequía de victorias de 0 de 38 en el Pocono Raceway.

El piloto ganó la primera de las dos carreras de la Copa NASCAR sin aficionados este fin de semana en Pocono y comenzará en la posición 20 el domingo de acuerdo a la regla que invierte los finalistas en la parrilla de salida.

El piloto de California de 44 años ha ganado en todas las pistas activas, excepto Kentucky Speedway (nueve intentos) y el campeón de la serie 2014 tiene tres victorias en general para SHR esta temporada.

Harvick tiene tres victorias en su carrera en Charlotte Motor Speedway.

Esta vez contuvo a Denny Hamlin, cuyo esfuerzo se vio obstaculizado y no pudo lograr su victoria número 52 de por vida en la Copa.

Aric Almirola fue tercero, seguido por Christopher Bell y Kyle Busch.

Ryan Preece, que terminó en la posición 20 comenzará en la pole el domingo.

Debido a la lluvia, el domingo se correrán la Truck, la Xfinity y la Copa.

Es la primera vez que tres carreras de la Serie NASCAR competirán el mismo día en la misma pista.

NASCAR quería que el viaje a Pocono estableciera una de las semanas más tumultuosas de su historia después de que una soga encontrada en el puesto de que el piloto Bubba Wallace, la semana pasada en Talladega, condujera a una investigación federal.

El incidente no fue considerado un crimen de odio.

Wallace, quien provocó que NASCAR prohibiera la bandera confederada, se convirtió en el defensor del cambio social de NASCAR y reconoció que su tiempo en el centro de atención nacional lo dejó "agotado". En la carrera llegó en la posición 22.

En la carrera también estuvo presente la política, ya que Corey LaJoie, quien terminó en el lugar 23, corrió con un logotipo que decía "Trump 2020".

El fin de semana debería haber sido uno de los más activos de la historia de Pocono.

Hubo un nuevo aspecto en todo el triovalo de 2 1/2 millas a raíz de la pandemia de coronavirus.

La pista ocultó su tabla de clasificación en anuncios porque la pandemia causó estragos en los planes para actualizarse a una moderna torre de puntuación LED.

Pocono tuvo 1.250 aficionados que prácticamente firmaron la línea de salida y llegada.

Los miembros del personal escribieron cada nombre en esa línea antes del fin de semana de la carrera.

El número 1,250 coincidió con el número programado de millas que se ejecutarán este fin de semana.

Pocono incluso vendió en su sitio web una camiseta de fin de semana de carrera con la palabra "Cuarentena" estampada sobre el logotipo.

Pocono se encuentra en el Condado Monroe, que entró en la fase verde de Pennsylvania, que limita las reuniones públicas a 250 personas.

Pero la política del gobernador Tom Wolf hacia los eventos deportivos profesionales no permite espectadores, incluso en la fase verde.

En Pocono generalmente se corre una carrera de 400 millas, pero la del sábado fue de 325 y el domingo será de 350 millas.