Hamilton, "decepcionado" con Ecclestone por sus comentarios sobre el racismo

Redacción deportes, 28 jun (EFE).- El piloto británico Lewis Hamilton, campeón del mundo de Fórmula Uno en seis ocasiones, se mostró "triste y decepcionado" por las declaraciones del exjefe del campeonato Bernie Ecclestone, quien dijo que las personas negras a menudo son "más racistas que los blancos".

A través de su perfil de Instagram, el piloto de Mercedes recordó que "Bernie está fuera del deporte y es de una generación diferente", pero tachó sus comentarios de "ignorantes y sin educación". "Nos muestran hasta dónde tenemos que llegar como sociedad antes de tener una verdadera igualdad", escribió.

Hamilton denunció que su deporte no hizo "nada" por ser "más diverso" o para "abordar el abuso racial" que él recibió a lo largo de su carrera.

"Si alguien que ha dirigido nuestro deporte durante décadas tiene una falta de comprensión de los problemas que nosotros, como personas negras, sufrimos todos los días, entonces, ¿cómo podemos esperar que todos los que estaban bajo sus órdenes lo entendieran? Esto comienza desde arriba", convino.

El piloto inglés consideró que este es "el momento del cambio" y anunció que no dejará de trabajar "para crear un futuro inclusivo", para que el automovilismo "ofrezca igualdad de oportunidades para todos" y para "conseguir un mundo que brinde las mismas oportunidades para las minorías".

"Continuaré usando mi voz para representar a aquellos que no tienen una", dijo.

Al igual que Lewis Hamilton, los organizadores del Mundial de Fórmula Uno también reprobaron las palabras de Bernie Ecclestone.

En una entrevista a la CNN afirmó que no creía que el activismo de Hamilton tuviese un impacto tangible en el deporte y apuntó que a menudo "los negros son más racistas que los blancos".

Los organizadores de la Fórmula Uno mostraron su desacuerdo, "en un momento en el que se necesita unidad para abordar el racismo y la desigualdad". "Los comentarios de Bernie Ecclestone no tienen cabida en la Fórmula 1 o en la sociedad", remarcaron. EFE

