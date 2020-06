Gerardo Lugo cree que el Alajuelense tiene fantasmas mentales

Pedro Jeanine (d) del Club Deportivo Universitario de Panamá disputa un balón con Gerardo Lugo (i) del Club Sport Herediano de Costa Rica en el estadio Agustín Muquita Sánchez, en La Chorrera (Panamá). EFE/Bienvenido Velasco/Archivo

México 28 jun (EFE).- El mexicano Gerardo Lugo, ex jugador del equipo Herediano del fútbol de Costa Rica, aseveró este domingo a EFE que la Liga Deportiva Alajuelense tiene una desventaja en el aspecto mental ante el Saprissa, por la final del Clausura 2020.

"Alajuelense ha estado cerca de salir campeón pero no lo logra, eso ha acarreado fantasmas en lo mental, como le llega a pasar a Cruz Azul en México, que se llena de una presión por ganar la final y no por disfrutarla", señaló.

En el juego de ida de la final por el torneo tico, Saprissa obtuvo una ventaja de dos goles a cero. El mexicano Lugo opinó que está puede ser determinante debido a la ansiedad de Alajuelense por salir campeón, algo que no sucede desde hace siete años.

"Necesitan sacudirse eso, sin embargo, tienen una adversidad porque Saprissa es el equipo que más títulos tiene en Costa Rica y no creo que deje pasar esta oportunidad, además ganó de visita en la ida de forma inapelable", agregó.

El partido de vuelta de la final se jugará este lunes en el estadio Ricardo Saprissa a puerta cerrada.

Gerardo Lugo decidió retirarse del fútbol este 2020 a los 35 años. Herediano fue el último equipo de su trayectoria al que calificó como una grata experiencia. El centrocampista arribó al fútbol de Costa Rica en junio de 2018 y se consagró una vez campeón del torneo local en ese mismo año.

"Había gente contenta de mi llegada y otro sector se cuestionaba si mantenía energía para rendir en la cancha. Al final creo que quedaron satisfechos con lo que entregué, la afición quería que me echara el equipo al hombro y cuando pude lo hice, eso hizo que me respetaran. Traté de dejar experiencia y conocimiento", explicó.

Reconoció que tuvo que emigrar al fútbol de Costa Rica ante la falta de oportunidades en el medio mexicano en el que cree existe un exceso de jugadores extranjeros.

"Uno no escoge su camino sino que le obligan a tomar otros. Se volvió complicado encontrar un lugar en México, donde no te miden por tu rendimiento sino por si el jugador es negocio o no. Lo que duele es cuando traen a un extranjero que ni si quiera es mejor que el futbolista formado en casa", lamentó.

El jugador retirado considera que los mexicanos siguen viendo a las ligas de Centroamérica, como competencias de menor nivel.

"Se mira hacia abajo al fútbol de Costa Rica porque no tiene la misma infraestructura, así como otras ligas del mundo de mayor poder económico ven indiferente a México. Yo que lo viví de primera mano reconozco que es competitiva y no es fácil salir campeón. No puedo quejarme, jugué y me dejaron hacer mi trabajo", señaló.

Lugo valoró la experiencia de vida en Costa Rica no sólo en lo deportivo sino también en lo familiar.

"Llevábamos una mejor calidad de vida que en Ciudad de México, teníamos la playa, los volcanes, sitios naturales que nos reconfortaban a cortas distancias y el cariño de la gente nos envolvió con un gran apoyo", concluyó.