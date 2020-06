El orgullo LGTBI español salta de la calle a internet y se centra en la mujer

Momento de la concentración celebrada este domingo en la Plaza Mayor de Valladolid con motivo del Día del ORGULLO LGTBI. EFE/ R. García

Madrid, 28 jun (EFE).- España vive desde este domingo, día del orgullo LGTBI, una semana atípica de celebraciones a causa de las restricciones sociales para minimizar el contagio del coronavirus, así que una gran mayoría de actividades, centradas este año en las mujeres, se programaron en webs, redes sociales y foros de internet.

En los balcones lucirán banderas arcoiris, en las calles podrán verse murales alusivos y no faltarán quienes lleven puestas mascarillas reivindicativas.

El gran desfile que remata cada año las fiestas en Madrid, entre las más famosas y concurridas del mundo, será también virtual, igual que en Barcelona. La celebración masiva en las calles fue aplazada a petición de las entidades organizadoras, como la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), para proteger la salud.

No obstante, varios cientos de personas recorrieron el sábado el centro de Barcelona para conmemorar los 44 años de la primera manifestación a favor de la liberación LGBTI tras la muerte del dictador Francisco Franco.

Este año se dedica a las mujeres lesbianas, trans y bisexuales en el activismo LGTBI, con el lema "2020, mujeres LTB: sororidad y feminismo". Se desarrollarán talleres de educación en diversidad, salud sexual o visibilización LGTBI en América Latina.

Igualmente se recordará a quienes sufren los daños psicosociales más graves de la epidemia y del confinamiento, como la soledad.

Los organizadores también urgen la aprobación de legislación nacional que garantice los derechos de todas estas personas, mientras el Gobierno prepara un anteproyecto de ley de igualdad LGTBI.

"Hoy y todos los días, reivindiquemos los derechos #LGTBI", publicó hoy en Twitter el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que muestra el "orgullo de vivir en una sociedad diversa y libre".

El Ayuntamiento de Barcelona colgó hoy pendón con los colores del arcoiris, pero el de Madrid no lo hizo, después de que el Tribunal Supremo sentenciara recientemente que no pueden usarse banderas no oficiales las fachadas de los edificio públicos.