El Galatasaray, sin Falcao ni Muslera, evita el despegue del Basaksehir

Redacción deportes, 28 jun (EFE).- El Galatasaray, que no pudo contar con los lesionados colombiano Radamel Falcao y el meta uruguayo Fernando Muslera, empató en el campo del líder, el Estambul Basaksehir (1-1), que no pudo ampliar su ventaja en el primer puesto.

El colombiano, que sufrió una lesión muscular en el partido contra el Gaziantespor se quedó al margen de la convocatoria del Galatasaray, que no pudo ganar para reengancharse a la pelea por el título.

El Basaksehir tomó ventaja en el derbi de Estambul al adelantarse al inicio de la segunda parte, con el tanto del serbio Danijel Aleksic, pero el Galatasaray igualó gracias a Emre Akbaba en el minuto 67. El cuadro visitante no aprovecho el tramo final, cuando jugó en superioridad por la expulsión del local bosnio Edin Visca.

El empate deja al Estambul Basaksehir como líder, con dos puntos de ventaja sobre el Trabzonspor, que no pudo con el Ankaraguku, siete sobre el Sivasspor, que perdió frente el Kayserispor, y ocho respecto al Galatasaray.

También terminó en empate el duelo entre el Gaziantespor y el Antalyaspor (1-1). El nigeriano Olarenwaju Kayode adelantó a los locales a la hora de juego y siete minutos después el Antalyaspor se quedó con un jugador menos por la expulsión de Hakan Ozmert. Aún así, pudo empatar a dos del final gracias al macedonio Adis Jahovic.