El Atlético ya enfoca al Camp Nou sin Savic, Hermoso y Koke

El entrenador del Atlético de Madrid Diego Simeone (c) durante el partido correspondiente a la jornada 32ª de LaLiga Santander que Atlético de Madrid y Deportivo Alavés jugaron ayer en el Wanda Metropolitano, en Madrid. EFE/Mariscal

Madrid, 28 jun (EFE).- El Atlético de Madrid retomó este domingo los entrenamientos tras su victoria al borde de la pasada medianoche contra el Alavés (2-1) y con la mirada ya en el Camp Nou para el choque del próximo martes contra el Barcelona, en el que Diego Simeone no tendrá disponibles ni a Stefan Savic ni a Mario Hermoso, en el centro de la defensa, ni a Koke Resurrección, en el centro del campo, aparte del lateral derecho Sime Vrsaljko.

Savic y Koke son baja por ciclo de cinco tarjetas amarillas, tras ser amonestados este sábado contra el conjunto vitoriano en el estadio Wanda Metropolitano, mientras que Mario Hermoso se recupera de una lesión muscular sufrida esta semana y que ya le impidió formar parte de la convocatoria ante el Alavés y Sime Vrsaljko encadena cinco encuentros fuera de la competición por la artroscopia en la rodilla izquierda a la que fue sometido el pasado 25 de mayo.

Son las ausencias a día de hoy que tendrá el Atlético en el Camp Nou, a donde ya enfoca desde este domingo, en una sesión dividida en dos grupos, como es habitual cada día posterior a cada partido; por un lado los titulares de ese duelo y por otro los suplentes, entre los que se entrenó con normalidad, como el tramo final de esta semana, Felipe Monteiro, que figura como la opción para suplir las bajas de Savic y Hermoso en el centro de la zaga.

El brasileño, titular indiscutible antes del parón, no ha disputado ningún minuto desde la reanudación del campeonato, primero por su puesta a punto y después por una distensión muscular. Ya disponible desde este sábado ante el Alavés, podría reaparecer en el Camp Nou.

En la sesión no participaron ni Mario Hermoso ni Sime Vrsaljko, que prosiguen con la recuperación de sus respectivas lesiones.