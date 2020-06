Disminuyen en Perú los casos activos y hospitalizados de la COVID-19

Fotografía fechada el 19 de junio del 2020 de un control médico para detectar posibles casos de coronavirus en Lima (Perú). EFE/Geraldo Caso

Lima, 27 jun (EFE).- A pesar de haber llegado a los 275.989 infectados y 9.135 fallecidos, Perú reportó este sábado una caída de casos activos y hospitalizados por la COVID-19, cuando se apresta a implementar cuarentenas "focalizadas" desde julio, como parte de una "nueva normalidad" en el país.

El Ministerio de Salud (Minsa) reportó que en las últimas horas se tomaron 20.614 nuevas pruebas, entre rápidas y moleculares, que permitieron detectar otros 3.625 casos, mientras que las altas médicas ascendieron a 4.218 en el mismo período.

Estas cifras se difundieron horas después de que el Gobierno anunciara las pautas de la "nueva convivencia" que se implementará durante todo julio, cuando solo se mantendrá la cuarentena total en 7 de las 25 regiones del país.

MUCHAS ALTAS, MENOS HOSPITALIZADOS

Con las más de 20.000 pruebas nuevas, el total de test para detectar la enfermedad llegó a 1.625.135 desde que comenzó la cuarentena nacional, el pasado 16 de marzo.

Estas cifras fortalecieron la tendencia a tener más recuperados que nuevos casos diarios, ya que un total de 164.024 personas recibieron el alta médica en centros de salud o terminaron su cuarentena domiciliaria.

De esa manera, el número de recuperados superó en 52.059 a los casos activos, que actualmente llegan a 111.965 en todo el país.

El Minsa también informó que 10.762 personas siguen hospitalizadas, 202 menos que en la víspera, de las cuales 1.169 están en unidades de cuidados intensivos (UCI), tres menos que el día anterior.

Sin embargo, la cifra total de fallecidos subió a 9.135, al producirse otros 196 decesos, lo que también mantuvo en 3,31 % la tasa de letalidad de la epidemia en el país.

PRIMERO LA SALUD

Después de que el Gobierno anunció que la cuarentena total se mantendrá solo en 7 de las 25 regiones del país, el primer ministro, Vicente Zeballos, aseguró que si se presenta "una situación crítica" que implique un "rebrote con dimensiones mayores" se volverían a implantar las restricciones a nivel nacional.

Por ese motivo, pidió a los ciudadanos que mantengan los protocolos y medidas sanitarias recomendadas como parte de la campaña "Primero mi salud", que busca evitar los contagios durante las actividades diarias.

Zeballos informó que en julio también comenzará la tercera fase de la reactivación de las actividades productivas, que se retomarán en un 90 %, lo que implicará una mayor movilización ciudadana.

Al respecto, el ministro de Defensa, Walter Martos, agregó que el Gobierno ha evaluado el impacto de las primeras fases de la reactivación económica y dijo que el levantamiento progresivo de las restricciones "ha tenido incidencia en el aumento de contagios, pero no en picos altos, sino en moderados y que son manejables".

ESTUDIO EN LIMA Y EL CALLAO

El Ministerio de Salud informó que desde este domingo realizará un estudio de campo sobre la COVID-19 en Lima Metropolitana y el Callao con el objetivo de conocer el porcentaje de personas afectadas o quienes son susceptibles de padecer la enfermar.

El estudio, que se prolongará hasta el 3 de julio, plantea reforzar las medidas de salud pública en el marco de la "nueva convivencia", y estará a cargo de equipos médicos que visitarán hogares, seleccionados al azar, en todos los distritos capitalinos, para aplicar una encuesta y pruebas rápidas o moleculares para detectar la enfermedad.

El Minsa aseguró que la participación en el estudio será voluntaria, aunque pidió a la ciudadanía que colabore, ya que los resultados permitirán conocer el comportamiento del virus "y proporcionarán estimaciones de prevalencia de infección presente o pasada".

TRES REGIONES SIN FALLECIDOS

La región selvática de Amazonas, la centro andina Pasco y la sureña Tacna no presentaron fallecidos por la COVID-19 en los últimos cuatro días, según el Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Ministerio de Salud (Minsa).

Al respecto, el epidemiólogo César Munayco, director del CDC, señaló que en las diferentes regiones de Perú se presentan "sub-epidemias", con diferentes etapas de evolución y magnitud, y que la vigilancia epidemiológica señala que estas tres regiones presentan un lento crecimiento de la enfermedad.

Munayco también informó que el pasado 24 de junio no se presentaron decesos en ocho regiones del país, entre las que estuvieron Amazonas, Ayacucho, Huancavelica, Pasco, Puno, Tacna, Tumbes y Ucayali.

Sin embargo, pidió a los ciudadanos que no disminuyan medidas de seguridad sanitaria como el uso de mascarillas, el distanciamiento social y el lavado constante de manos, para enfrentar al virus, que consideró "altamente letal y de fácil contagio".

BONO PARA PAGAR DE ELECTRICIDAD

El Gobierno peruano anunció que otorgará un bono económico de hasta 160 soles (unos 45,7 dólares) a familias vulnerables del país para que puedan cancelar sus recibos de electricidad.

La medida, que busca beneficiar a más de 5,3 millones de usuarios residenciales, permitirá que las familias cancelen sus recibos por servicio eléctrico pendientes desde marzo pasado, cuando comenzó el estado de emergencia decretado para frenar el brote de la COVID-19.

El Ministerio de Energía y Minas señaló que este bono beneficiará a unos 24 millones de peruanos, ya que tendrá cobertura nacional y un carácter social y descentralizado, por lo que no se aplicará a los llamados estratos alto y medio alto de la sociedad.