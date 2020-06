Detuvieron a Andrew Toles, jardinero de los Dodgers, por traspasar una propiedad

El jugador Andrew Toles (d) de los Dodgers de Los Ángeles es felicitado por su compañero Cody Bellinger en Los Ángeles (EE.UU.). EFE/MIKE NELSON/Archivo

Key West (Florida, EE.UU.), 27 jun (EFE).- Andrew Toles, jardinero de los Dodgers de Los Ángeles, fue detenido a principios de esta semana, acusado de traspasar propiedades.

Toles, de 28 años, fue detenido esta semana en el aeropuerto de Key West (Florida) por un alguacil del Condado Monroe.

De acuerdo con el Miami Herald, Toles se encontraba durmiendo detrás de un edificio de Federal Express en el aeropuerto y se negó a moverse.

Los registros de la cárcel muestran que el pelotero parecía no tener hogar cuando fue arrestado el lunes por ese delito menor.

Su fianza se fijó en 500 dólares y los registros del sábado mostraron que Toles ya no es un recluso actual en la cárcel del Condado Monroe, y está programado para la lectura de cargos el jueves 2 de julio.

Joe Jareck, portavoz de los Dodgers, dijo que "no podemos hacer comentarios" sobre a situación de Toles.

El guardabosques no se reportó al entrenamiento de primavera en 2019 debido a un asunto personal. Ese año no jugó.

Fue el jardinero izquierdo titular en la segunda mitad de 2016 y principios de 2017.

En mayo de ese año se desgarró un ligamento de la rodilla y pasó la mayor parte de 2018 en Triple-A Oklahoma City.

Toles había tenido problemas de ansiedad incluso antes de que los Dodgers lo firmaran con un contrato de ligas menores. Fue el jugador del año de ligas menores de los Tampa Bay Rays en 2013, pero fue liberado en 2015.

Estaba trabajando en la sección de alimentos congelados de una tienda de comestibles antes de que los Dodgers lo reclutaran.