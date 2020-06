DATOS-Citas sobre el coronavirus de líderes mundiales

FOTO DE ARCHIVO-Familiares de una mujer, que murió de coronavirus (COVID-19), reacciona durante su entierro en el cementerio de Xico, mientras la enfermedad de coronavirus (COVID-19) continúa, en Valle de Chalco, en el Estado de México, 27 de junio del 2020. REUTERS/Luis Cortes

28 jun (Reuters) - La siguiente es una selección de citas sobre la pandemia mundial COVID-19, que ha matado a casi/más de 500.000 personas hasta ahora e infectado a casi/más de 10 millones.

BRASIL

- El presidente Jair Bolsonaro

24 de marzo:

"Con mi historial como atleta, si me infectara el virus no tendría que preocuparme. No sentiría nada o, como mucho, sería una pequeña gripe o un pequeño resfriado."

29 de marzo, después de recorrer las calles de los suburbios de Brasilia sin máscara:

"Esta es la realidad: el virus está ahí. Tenemos que enfrentarlo, pero como hombres, maldita sea, no como niños. Enfrentaremos el virus con realismo. Así es la vida. Todos vamos a morir algún día".

El 28 de abril, cuando los periodistas le preguntaron sobre la última cifra de muertos: "¿Y qué? Lo siento, pero ¿qué quieren que haga?"

REINO UNIDO

- El primer ministro Boris Johnson

3 de marzo:

"En este momento, y con la excepción de todos los puntos que acabo de mencionar, quiero subrayar que la gran mayoría de la gente de este país debe seguir con sus asuntos como de costumbre".

2 de mayo, en una entrevista con el periódico The Sun después de caer gravemente enfermo y recuperarse de COVID-19:

"Fue un momento difícil, no lo negaré. Tenían una estrategia para lidiar con un escenario del tipo 'muerte de Stalin'. No estaba en una condición particularmente brillante y era consciente de que había planes de contingencia en marcha".

"Los doctores tenían todo tipo de arreglos sobre qué hacer si las cosas salían mal".

CHINA

- Zhong Nanshan, jefe del equipo que investiga el brote de coronavirus en la Comisión Nacional de Salud

11 de febrero:

"No sabemos por qué es tan contagioso, ese es un gran problema".

- El presidente Xi Jinping

23 de febrero:

"El brote de la nueva neumonía por coronavirus tendrá inevitablemente un impacto relativamente grande en la economía y la sociedad (...) Para nosotros, esto es una crisis y también es una gran prueba".

NUEVA ZELANDA

- La primera ministra Jacinda Ardern

8 de junio:

"Los neozelandeses hicieron algo notable en nuestra lucha para vencer al COVID-19. Nos unimos en formas sin precedentes para aplastar el virus".

RUSIA

- El presidente Vladimir Putin

8 de abril:

"Todo pasa y esto pasará. Nuestro país ha pasado por serias pruebas más de una vez: los pechenegos lo atormentaron, al igual que los cumanos: Rusia se enfrentó a todo. También venceremos esta infección de coronavirus. Juntos lo superaremos".

"Entiendo que la fatiga se ha acumulado, así como una seria carga de problemas financieros, domésticos y otros problemas cotidianos. Su ritmo de vida normal se ha roto. Para la mayoría de la gente es deprimente permanecer constantemente entre cuatro paredes. Pero ahora no hay elección".

ESTADOS UNIDOS

El presidente Donald Trump

22 de enero:

"Lo tenemos totalmente bajo control. Es una persona que viene de China, y la tenemos bajo control. Todo va a salir bien".

27 de febrero:

"Va a desaparecer. Un día, milagrosamente, desaparecerá".

23 de abril:

"El desinfectante lo deja fuera de combate en un minuto, un minuto. ¿Hay alguna manera de que podamos hacer algo así por inyección en el interior o como limpieza? Porque ves que entra en los pulmones y hace un daño tremendo en los pulmones, así que sería interesante comprobar eso".

EL VATICANO

- El Papa Francisco

27 de marzo:

"Una densa oscuridad se ha cernido sobre nuestras plazas, nuestras calles y nuestras ciudades. Se ha apoderado de nuestras vidas, llenándolo todo de un silencio ensordecedor y un vacío angustioso que lo detiene todo a su paso; lo sentimos en el aire (...) Nos encontramos con miedo y perdidos".

"Sanar a la gente, no ahorrar (dinero) para ayudar a la economía (es importante). La gente es más importante que la economía. Las personas son templos del Espíritu Santo, la economía no lo es".

(Reporte de corresponsalías de Reuters Compilado por Raissa Kasolowsky; Editado en español por Javier López de Lérida)