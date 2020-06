Chile suma 271.982 casos de COVID-19 y las muertes rondan entre los 5.500 y 6.000

Personal sanitario en la sala de atención a pacientes críticos afectados por la COVID-19 en el Hospital Militar el 2 de junio de 2020 en Santiago (Chile). EFE/Alberto Valdés

Santiago de Chile, 28 jun (EFE).- El Ministerio de Salud de Chile entregó nuevas cifras sobre el avance del coronavirus SARS-CoV-2 en el país, registrando 4.216 nuevos casos en las últimas 24 horas, elevando el total de contagiados a 271.982 personas, mientras que con 162 decesos inscritos en el Registro Civil, el total de muertes asociadas a la enfermedad llega a 5.509.

No obstante, este domingo se entregó también una segunda cifra de fallecimientos, contenida en el informe epidemiológico entregado una vez a la semana, que a diferencia del balance diario contabiliza en 6.089 las muertes confirmadas por la COVID-19, mientras otros 2.846 decesos están catalogados como "probables" o "sospechosos".

"Ese gap (brecha entre ambos conteos) que se produce es una diferencia que tenemos que analizar. No es inmediato saber la razón de por qué ocurre", señaló el jefe de epidemiología del ministerio de Salud, Diego Araos.

"El DEIS (Departamento de Estadísticas e Información de Salud, encargado de elaborar el reporte epidemiológico) revisa fuentes de datos a las cuales nosotros (Ministerio de Salud), para poder hacer un reporte diario, no tenemos acceso", explicó el funcionario.

"El trabajo un poco más reposado, más calmado y más detallado que hace el DEIS permite que ellos encuentren más fallecidos confirmados que nosotros", concluyó la autoridad sanitaria.

En cuanto a la capacidad hospitalaria, Araos cifró en 2.129 los pacientes con coronavirus que se encuentran actualmente en unidades de cuidado intensivo; 1.793 de ellos conectados a ventilación mecánica. Dentro de éste último grupo, hay 400 personas en estado crítico.

TEST PCR A DOMICILIO

Tras el balance, el ministro de Salud, Enrique Paris, fue consultado por la implementación de test PCR a domicilio. "Estamos haciendo un trabajo en conjunto con intendentes (máxima autoridad regional), con la autoridad sanitaria, con la salud comunal (municipal), con los alcaldes, con vehículos que van a ir a los lugares donde sea necesario testear a gente que no se puede mover o no puede acudir al consultorio para justamente aumentar la trazabilidad", señaló el secretario de estado.

MÁS DE 1 MILLÓN DE PERMISOS

El ministro Paris también fue consultado acerca de la cifra récord de permisos temporales entregados por carabineros (policía) en las últimas 24 horas, un número que sobrepasó el millón de documentos.

Si bien el titular de Salud admitió que se trataba de una cifra "alta", precisó que se han disminuido los permisos automáticos otorgados a cierto tipo de profesiones, "por lo tanto la cifra que ahora tenemos de 1 millón de personas (...) son las cifras reales de permisos", señaló el ministro.

"Antiguamente se obtenían permisos, pero además había mucha gente sin permiso utilizando algunas identificaciones especiales. Eso se acabó, por eso que la cifra, que aparece alta, finalmente es una cifra real", explicó Paris.

"Antes aparecía la cifra de permisos, pero había prácticamente el doble de personas que circulaba sin obtener permiso, pero utilizando credenciales, permisos especiales y eso se ha limpiado totalmente", aseguró la autoridad.

El ministro también destacó que actualmente hay 63 comunas (ciudades o sectores de ciudades) en cuarentena, lo que significa un total de más de 9 millones de personas en aislamiento.

FUNERAL DEL TÍO DEL PRESIDENTE

Al final de la rueda de prensa, se le preguntó el titular de Salud por qué no se había anunciado un sumario por la realización del funeral de Bernardino Piñera, tío paterno del presidente Sebastián Piñera cuyo entierro se produjo el pasado 22 de junio.

Cabe recordar que el hecho causó polémica en el país, ya que se constató que el féretro no estaba cerrado, tal como lo establecen las nuevas normas sanitarias, y en su lugar el ataúd contaba con un vidrio.

"En el caso que se menciona se cumplieron los protocolos", concluyó Paris, dando así por finalizada la transmisión diaria.