Chandler decide no jugar en la "burbuja" de Orlando

Nueva York (EE.UU.), 28 jun (EFE).- Wilson Chandler, alero de los Nets de Brooklyn, informó a su equipo que opta por no jugar en Orlando (Florida).

Chandler argumentó como razón principal para no participar que en estos momentos de pandemia prefiere pasar más tiempo con su familia, particularmente su abuela, quien lo crió, y sus tres hijos.

Los Nets planean firmar a Justin Anderson, dijo su agente, Mark Bartelstein.

Anderson tenía un contrato de 10 días con el equipo en enero y apareció en tres partidos.

"Es difícil no estar con mis compañeros de equipo, aunque la salud y el bienestar de mi familia tienen que ser lo primero", dijo Chandler.

Dijo que agradece a la organización Nets "por entenderme y apoyarme en esta decisión, y estaré observando y apoyando a nuestro equipo en Orlando".

Chandler, que tiene un contrato de un año con los Nets, jugó 35 partidos durante la temporada 2019-20.

Fue suspendido por los primeros 25 juegos de la temporada de Brooklyn después de dar positivo por una sustancia prohibida, en agosto.

Chandler comenzó los últimos tres partidos de los Nets antes de que se suspendiera la temporada debido a la pandemia de coronavirus, el 11 de marzo.

Brooklyn tuvo marca de 3-0 durante ese período, incluida una victoria sobre los Lakers de Los Ángeles en el "Staples Center".

Promedió 5.9 puntos y 4.1 rebotes por juego y disparó 40.1% desde el campo.

Los aleros Rodions Kurucs y Taurean Prince probablemente absorberán algunos de los minutos de Chandler.

Trevor Ariza, de los Trail Blazersa de Portland; Davis Bertans, de los Wizards de Washington; Avery Bradley, de los Lakers, y Willie Cauley-Stein, de los Mavericks de Dallas, también han dicho a sus equipos que no jugarán cuando se reanude la temporada.

Los equipos comenzarán a llegar a Orlando el 7 de julio. Los Nets reanudarán su temporada contra los Magic de Orlando el 31 de julio.