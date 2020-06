Argentina ilumina sus principales monumentos para celebrar el Orgullo LGTBI

En Twitter varias organizaciones y personalidades publicaron mensajes celebrando el día, como hizo la Federación Argentina. EFE/ Enrique García Medina/Archivo

Buenos Aires, 28 jun (EFE).- Los principales monumentos de Argentina, como el Obelisco de Buenos Aires, se iluminarán este domingo, Día Internacional del Orgullo, con los colores de la bandera LGTBI, mientras que varios colectivos llamaron a colgar la bandera en las ventanas de un país que tiene sus mayores poblaciones en cuarentena.

Además del Obelisco, la Floralis Genérica, el Planetario capitalino y la Torre Monumental lucirán una iluminación especial que comenzó esta madrugada y que se repetirá esta noche hasta el amanecer de mañana.

La Federación Argentina LGTB, junto a otras organizaciones, llamó a colgar de ventanas y balcones la bandera multicolor o "un globo, un dibujo, una remera o lo que vos quieras" para "visibilizar" al colectivo en un Día del Orgullo que en Buenos Aires y otros grandes núcleos del país no tendrá celebraciones presenciales por la cuarentena para frenar la pandemia del coronavirus, que el Gobierno decidió endurecer en estas poblaciones ante el aumento de casos.

La activista y titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires, María Rachid, recalcó a Efe que a pesar de la situación por la pandemia "no se modificó el espíritu de celebración".

"Como en muchos lugares del mundo, los eventos y marchas fueron reemplazados por actividades virtuales, flyers, fotos y videos. Lo que no se modificó fue el espíritu de celebración, de alegría por el orgullo como respuesta política y por todo lo conquistado y, al mismo tiempo el espíritu de lucha y reivindicación de todo lo que aún está pendiente en materia de reconocimiento de nuestros derechos y plena igualdad real", aseguró.

En Twitter varias organizaciones y personalidades publicaron mensajes celebrando el día, como hizo la Federación Argentina.

"Otro año más de festejos orgullosos en todo el mundo para visibilizar la diversidad, la igualdad y la no discriminación. Igualdad legal e igualdad real. Orgullo desde quienes integramos la FALGBT: por la igualdad, la diversidad, la inclusión, la solidaridad, la visibilidad", publicó la Federación.

Esta organización tiene doble motivo de celebración, ya que hoy se cumplen 15 años desde que comenzó sus actividades.

"15 años en todo el país construyendo igualdad. Desde aquel 28/6/05, Día Internacional del Orgullo LGBT+, trabajamos por la ampliación de derechos e igualdad real. Súmate y trabajemos en conjunto por un país inclusivo, diverso e igualitario. Felices 15 años compañerxs!!!", publicó.

La Cancillería argentina también eligió Twitter para sumarse al festejo y reivindicar "respeto por la dignidad humana y la lucha contra la discriminación".

"La promoción y protección de los DDHH de las personas LGBTI+ es una de las prioridades de Argentina en los foros en que participa. El respeto por la dignidad humana y la lucha contra la discriminación son pilares para sociedades más justas e inclusivas", publicó.