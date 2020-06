Víctimas del terrorismo reprochan pactos políticos con los "herederos de ETA"

Acto de recuerdo y homenaje a las víctimas del terrorismo que se celebra este sábado en el Congreso. EFE/ Chema Moya

Madrid, 27 jun (EFE).- Varias organizaciones españolas de víctimas del terrorismo reprocharon este sábado la estrategia de pactos parlamentarios del Gobierno y pidieron que se rechace como actor político al partido EH Bildu (extrema izquierda independentistas vasca), ya que sigue "sin condenar los atentados" de la banda ETA.

El Congreso español celebró el tradicional homenaje anual a las víctimas del terrorismo sin la presencia de algunas de esas asociaciones, que denunciaron el "protagonismo y el reconocimiento" que el Ejecutivo concede a EH Bildu, a cuyos miembros consideran "herederos del brazo político de ETA".

"Jamás permitiremos condescendencia alguna con estos asesinos", subrayó la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, que sí asistió al homenaje para que la voz de las víctimas se oiga en el Parlamento.

Arremetió duramente contra EH Bildu para pedir a los parlamentarios que "no reconozcan como actor político a aquellos que están en esta cámara sin condenar los atentados terroristas".

Cargó también contra la política del Ejecutivo, que dirige el socialista Pedro Sánchez, al manifestar que "la aritmética parlamentaria no debería ser jamás la coartada para encontrar atajos que permitan eludir las consecuencias que nuestro ordenamiento jurídico prevé" para los terroristas.

En Twitter, Sánchez escribió que "las víctimas del terrorismo siempre permanecerán en nuestro recuerdo", y transmitió un mensaje de "afecto y solidaridad".

El Ejecutivo español es una coalición de los socialistas y los izquierdistas de Unidas Podemos, que gobiernan en minoría y necesitan el apoyo o la abstención de otros grupos políticos para aprobar leyes en el Parlamento.

EH Bildu facilitó con su abstención, como los independentistas catalanes de ERC, que Sánchez fuera investido presidente del Gobierno a primeros de enero pasado, tras los comicios de noviembre de 2019.

El planteamiento de Pedraza sobre EH Bildu -formación de cinco diputados presente en este acto- fue respondida por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, quien dijo que "las opciones políticas se ejercen democráticamente en esta cámara", donde "no hay límites para la expresión de ideas y posiciones, a las que no se reclama otra cosa que el respeto al otro y su defensa mediante la política", sin violencia.

Al homenaje en el Congreso asistieron los presidentes del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial, así como los ministros de Asuntos Exteriores, Justicia, Defensa, Interior y Cultura y Deporte.