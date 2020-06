Un colombiano entre detenidos por atentado a jefe de seguridad de Ciudad de México

Actualiza con informe de fiscalía sobre detenidos y escuadrón que cometió el atentado ///México, 26 Jun 2020 (AFP) - El secretario de Seguridad Pública de Ciudad de México, Omar García Harfuch, sobrevivió este viernes a un atentado de decenas de pistoleros en la capital, en el que murieron tres personas, y culpó a un poderoso cártel del narcotráfico.Herido de bala en el hombro, la clavícula y la rodilla, el funcionario responsabilizó del ataque al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los más sanguinarios y con mayor presencia operativa en México, según autoridades."Esta mañana fuimos cobardemente atacados por el CJNG, dos compañeros y amigos míos perdieron la vida", escribió en Twitter García Harfuch, de 38 años, refiriéndose a sus escoltas fallecidos. Una mujer que transitaba en auto por el lugar también murió y una joven resultó herida."Nuestra Nación tiene que continuar haciéndole frente a la cobarde delincuencia organizada. Continuaremos trabajando", añadió el secretario, en el cargo desde octubre de 2019.Sin señalar a un grupo en particular, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el atentado tiene que ver, "sin duda", con el trabajo de los organismos de seguridad .Soldados vigilaban el perímetro del hospital donde García Harfuch es atendido, informó el secretario de Seguridad de México, Alfonso Durazo, quien condenó este "ataque cobarde".Cámaras de seguridad captaron el momento en que un camión se estaciona en medio del céntrico Paseo de la Reforma, en la lujosa zona de Lomas de Chapultepec, y de su interior bajan una veintena de individuos con armas largas para la emboscada.Otros se quedan arriba del vehículo, desde donde se organizan y apuntan aparentemente a la espera de García Harfuch, según las imágenes difundidas por la cadena Televisa. - Pieza clave contra el crimen - Durazo detalló que en el hecho se emplearon armas de grueso calibre, incluido un fusil Barrett de alta potencia. Agregó que la escolta neutralizó a un atacante y detuvo a otro, mientras 12 sospechosos fueron arrestados en un operativo posterior.La Fiscalía capitalina indicó que entre los 12 capturados hay un colombiano -cuya identidad no reveló- y que en la acción intervinieron al menos 28 delincuentes. También fueron confiscadas armas de fuego y granadas.Durazo aclaró, en tanto, que la acusación contra el CJNG es una de las pistas que se investiga."Detrás de este atentado se encuentra una organización criminal consolidada, dado el poder de fuego que muestran las imágenes", reconoció el ministro.Confirmó además que hace una semana se recibieron amenazas de un grupo criminal contra funcionarios de seguridad, sin mencionar la organización.La alcaldesa de la capital, Claudia Sheinbaum, informó que el atentado ocurrió hacia las 06H35 locales (11H35 GMT) y recordó que García Harfuch ha participado en "detenciones importantes de la delincuencia organizada".Como jefe de investigación criminal de la fiscalía general, el funcionario fue clave para capturar a cabecillas del crimen organizado.Copartidaria de López Obrador, Sheinbaum aseguró que "de ninguna manera" teme por su vida y que tampoco está previsto reforzar su esquema de protección.- Balacera y fuerte movilización - Policías y ambulancias colmaron calles de Lomas de Chapultepec, en el oeste, donde después del ataque se podían observar cientos de casquillos en el piso, además de esquirlas y fragmentos de granadas, según testigos de la AFP.Un video difundido en redes sociales mostraba además una panorámica de la zona mientras se escuchaban numerosas detonaciones.En la Zona Metropolitana del Valle de México, conformada por la capital y su vasta conurbación, operan unos seis grupos del crimen organizado, incluido el CJNG, informó el jueves la secretaría de Defensa Nacional.Pese a la creciente violencia criminal que golpea a México desde hace más de una década, la capital mantiene relativa calma frente a otras zonas del país, donde el crimen organizado actúa con mayor impunidad.Desde diciembre de 2006, cuando el gobierno lanzó una ofensiva militar antidrogas, hasta mayo pasado se han registrado 290.474 asesinatos, según cifras oficiales que no detallan cuántos casos estarían ligados a la criminalidad. Este viernes fueron encontrados 14 cadáveres en una carretera del estado de Zacatecas (norte).jla/gm/dg/axm/ltl/dga/lp -------------------------------------------------------------