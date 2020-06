Pandemia de COVID-19 deja en Honduras 45 muertos y 628 contagios en un día

El organismo registró además que, del total de enfermos a nivel nacional, 1.115 permanecen hospitalizados, de los que 352 están graves, 709 en condición estable y 54 en unidades de cuidados intensivos. EFE/Gustavo Amador/Archivo

Tegucigalpa, 26 jun (EFE).- La pandemia de COVID-19 ha superado en Honduras la cifra de casos de muertos y contagios en un solo día, con los que ya suman 471 decesos y 15.994 enfermos, informó este viernes el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

Según el Sinager, de 1.291 pruebas de laboratorio PCR confirmadas, 628 dieron positivo, la mayoría de ellas en Tegucigalpa, la capital del país, mientras que los nuevos fallecimientos sumaron 45, para un global de 471 desde marzo, cuando comenzó la pandemia.

El organismo registró además que, del total de enfermos a nivel nacional, 1.115 permanecen hospitalizados, de los que 352 están graves, 709 en condición estable y 54 en unidades de cuidados intensivos.

A las estadísticas se sumaron 78 enfermos que recuperaron su salud, con los que ya suman 1.678, indicó el estatal Sinager.

De los 45 nuevos decesos, 40 corresponden al departamento de Francisco Morazán, en el centro del país, donde se localiza Tegucigalpa, tres a Choluteca, sur, y dos a Cortés, región norte, que sigue siendo el principal epicentro de la pandemia.

La pandemia de COVID-19 en el país sigue en ascenso, incluso en el más lejano y caribeño departamento de Gracias a Dios, fronterizo con Nicaragua, el menos poblado y al que solo se puede llegar por vía aérea, río o mar, que hoy registró seis casos, después de haber sido el último al que entró la enfermedad, con uno.

En el caso de Choluteca, el departamento más poblado del sur del país, colindante con Nicaragua, es otro de los que en la última semana ha tenido una alta incidencia de casos, y en menor grado su vecino Valle, que hace frontera con El Salvador.

Hoy, Francisco Morazán, fue el que más contagios registró, 328, seguido de Cortés, con 228, según el informe del Sinager, que de nuevo insistió con su llamamiento a la población a que siga cumpliendo con todas las medidas sanitarias para evitar enfermarse de COVID-19.

El lavado permanente de manos con agua y jabón, el uso de gel con base de alcohol, no saludar con besos y mano; no compartir bebidas, ni alimentos, y usar mascarilla en todo momento, la que puede ser fabricada en casa de manera sencilla y efectiva, son las principales recomendaciones que a diario hace la Sinager.

Aunque según las autoridades sanitarias los hospitales públicos todavía no han colapsado en lo que respecta a las camas para atender a tanto enfermo, cada vez son menos los cupos, incluso en los privados, entre los que algunos han anunciado que ya no tienen espacio para pacientes, ni admiten a sospechosos de haber contraído la enfermedad.