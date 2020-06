Nueva York bloquea baja de enfermedad paga a quienes viajen a focos COVID-19

El gobernador, Andrew Cuomo, emitió una orden ejecutiva que obliga a los trabajadores a "renunciar" a ese beneficio recogido en la legislación neoyorquina "si hacen un viaje no esencial a cualquier estado que tenga una tasa de positivos superior a 10 por cada 100.000 residentes, o una tasa de positividad acumulada media para una semana del 10 %", de acuerdo a un comunicado. EFE/EPA/JUSTIN LANE/Archivo

Nueva York, 27 jun (EFE).- El estado de Nueva York, que pasó de ser el principal foco de COVID-19 en Estados Unidos a tener la tasa de transmisión más baja, endureció este sábado sus medidas para evitar casos importados e impedirá que los trabajadores que viajen voluntariamente a puntos calientes de coronavirus en el país puedan optar a una baja de enfermedad remunerada.

El gobernador, Andrew Cuomo, emitió una orden ejecutiva que obliga a los trabajadores a "renunciar" a ese beneficio recogido en la legislación neoyorquina "si hacen un viaje no esencial a cualquier estado que tenga una tasa de positivos superior a 10 por cada 100.000 residentes, o una tasa de positividad acumulada media para una semana del 10 %", de acuerdo a un comunicado.

La norma, que no se aplicará a los neoyorquinos que viajen a esos estados por trabajo o por petición de sus empleadores, ha sido impuesta unos días después de que Nueva York y sus vecinos Nueva Jersey y Connecticut exigieran hacer cuarentenas de 14 días a los visitantes que procedan de focos de COVID-19 actuales en EE.UU.

A fecha de hoy, esos focos son Alabama, Arkansas, Arizona, Florida, las dos Carolinas, Texas y Utah.

De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, Nueva York se mantiene como el estado más golpeado en EE.UU. por el coronavirus con 391.923 casos confirmados y 31.342 fallecidos, solo por debajo de Brasil, el Reino Unido e Italia, pero sigue progresando en sus indicadores mientras las regiones del oeste y el sur empeoran.

Cuomo señaló que un 0,96 % de las 73.000 pruebas de COVID realizadas ayer en Nueva York dieron positivo; las hospitalizaciones bajaron a 903 personas y los fallecidos a 13, fruto de una "respuesta basada en la ciencia y no en la política", pero advirtió de que no hay que bajar la guardia.

En ese sentido, informó de que se está investigando una "potencial exposición" al virus en una ceremonia de graduación en el condado de Westchester, a la que acudió un estudiante que había viajado recientemente a Florida y que ha dado positivo.

Cuatro personas con las que tuvo contacto ese estudiante en el evento también han dado positivo y están todos sometidos a aislamiento.

Las autoridades están rastreando sus contactos y han pedido aislarse hasta el 5 de julio a todos los que fueron a la ceremonia y a otra reunión estudiantil con centros educativos cercanos, en la que participó el primer caso procedente de Florida.

Nueva York, que está en fase avanzada de reapertura en la mayor parte de su territorio, ha impuesto medidas de aislamiento y cuarentena en otros dos focos locales de contagio identificados en una planta de envasado de manzanas, en el condado de Oswego, y en una fábrica de producción de aluminio, en el condado de Montgomery.