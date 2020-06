Ministro de Turismo de Egipto: "esperábamos un 2020 maravilloso"

El ministro egipcio de Turismo y Antigüedades, Khaled al Anany, inspecciona puntos de interés turístico en Alejandría, en el norte Egipto, este sábado. Khaled al Anany reconoce que su país esperaba un 2020 maravilloso tras una subida en las cifras de visitantes durante 2019 y la perspectiva de inaugurar el Gran Museo Egipcio, ahora espera que los turistas comiencen a volver en julio. EFE/Noemí Jabois

Marsa Matruh (Egipto), 27 jun (EFE).- El ministro egipcio de Turismo y Antigüedades, Khaled al Anany, reconoce que su país esperaba un 2020 maravilloso tras una subida en las cifras de visitantes durante 2019 y la perspectiva de inaugurar el Gran Museo Egipcio, ahora espera que los turistas comiencen a volver en julio.

En una entrevista con Efe, el ministro de este país que es uno de los principales destinos de turismo cultural del mundo y cuenta con una importante cuota en el de playa con sus establecimientos en la mar Rojo y el Mediterráneo, admite que los tiempos de recuperación están marcados por los mercados, fundamentalmente europeos.

"Tuvimos un año 2019 muy exitoso con el número más alto de turistas e ingresos en la industria del turismo y estábamos esperando un año 2020 maravilloso, y de pronto todos los países turísticos de la zona y el mundo suspendimos los vuelos internacionales y el turismo doméstico entrante a mediados de marzo", indicó.

Tras años de remontada de un sector que se vio duramente golpeado por la primavera árabe de 2011 y las actividades terroristas, Al Anany destacó que el año pasado registró 13 millones de visitantes con unos de 13.000 millones de dólares.

Este año, sólo entre enero y febrero, Egipto llevaba 2,3 millones de visitas y unos ingresos de 3.000 millones de dólares.

"Y a mediados de marzo todo se paró", dijo, en referencia al impacto generalizado de la pandemia de coronavirus.

LA RECUPERACIÓN

El Gobierno ha ido paulatinamente recuperando la actividad, explicó el ministro: "retomamos el trabajo en el turismo doméstico a mediados de mayo al 25 % de capacidad y para principios de junio con el 50 % de capacidad".

"Establecimos regulaciones de seguridad e higiene muy estrictas para dar la bienvenida a los turistas (internacionales) muy pronto, a principios de julio", dijo, señalando que han seguido estándares y normas inspiradas en otros países de la región y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

El Gobierno egipcio indicó que en esta primera etapa que comienza el 1 de julio para turistas internacionales han permitido la apertura de tres provincias, fundamentalmente enfocadas al turismo de playa: Sur del Sinaí, mar Rojo y Matruh.

"Digamos que reanudar el turismo no es una decisión egipcia porque es también una decisión política de nuestros mercados, principalmente Europa, y de los operadores de volver a trabajar con Egipto", indicó.

El Gobierno eligió estas tres provincias porque "están casi aisladas del Valle del Nilo, de la alta densidad de población, porque registraron los números más bajos de COVID-19 en Egipto, son casi cero ahora, y porque son áreas al aire libre, playas y montañas".

"Es lo que los turistas están buscando después de 3 o 4 meses confinados", dijo.

Las perspectivas son buenas, pero están condicionados.

Al Anany comenta que "los turistas tienen algún dinero para gastar en vacaciones después de 4 meses confinados".

¿Y LAS PIRÁMIDES?

El ministro admite que estaban muy optimistas este año. Iba a producirse la inauguración del Gran Museo Egipcio, el más grande del mundo y un lugar en el que poder apreciar el vastísimo acervo arqueológico egipcio.

"Estábamos muy optimistas porque planeábamos abrir el Gran Museo Egipcio y estábamos seguros de que iba a ser un empujón para la industria del turismo, pero todo fue pospuesto para el año que viene", dijo.

La reapertura de tumbas, templos y pirámides en Luxor, Asuán y Guiza dependerá de la situación de la epidemia, admite el ministro.

"Si todo va bien en Egipto, estaremos listos para abrir en agosto o septiembre, pero de nuevo estamos mirando cuidadosamente la situación sanitaria y el progreso de la pandemia en el mundo y Egipto", dijo.

Egipto no ha vuelto a tocar los casi 15 millones que alcanzó en 2010, un año antes de la Primera Árabe, y tras las cifras de 2019 su crecimiento se vuelve a ver trastocado por esta nueva eventualidad, pero el ministro se muestra optimista.

"Creo que será un gran desafío para todo el mundo, no solo para Egipto, tener los mismos números de 2019, pero tenemos que empezar y estamos listos para empezar", afirmó.

