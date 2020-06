Marcha en Berlín conmemora el Orgullo suspendido por la pandemia

) EFE/EPA/OMER MESSINGER

Berlín, 27 jun (EFE).- Una marcha con varios miles de asistentes y que recorrió este sábado varias calles del centro de Berlín conmemoró el Orgullo LGTBI, cuyo principal evento, programado el 25 de julio, fue cancelado por las medidas en vigor contra el coronavirus.

Según fuentes policiales, unas 3.500 personas participaron en la marcha que arrancó en la Nollendorfplatz, donde se encuentra una placa en recuerdo de los homosexuales víctimas del nazismo en la que aparece el triángulo rosa que los identificaba durante el Tercer Reich, y recorrió gran parte del centro de la ciudad de oeste a este.

De manera general se respetaron las medidas de distanciamiento social vigentes, según la policía, aunque precisamente hoy estas reglas fueron suavizadas en Berlín donde ya no hay limitación para el contacto entre personas que no vivan en el mismo domicilio, si bien las autoridades recomiendan que esos encuentros se reduzcan a un mínimo.

Y sigue vigente la recomendación de mantener una distancia de metro y medio y prohibidas las grandes concentraciones que hasta el 31 de agosto no deben supera mil personas.

La marcha de este sábado fue convocada sin carrozas, música, baile, ni llamamiento a asistencia masiva, y solo para protestar contra la discriminación del colectivo de personas LGTBI, según los organizadores.

La capital alemana también era escenario de manera paralela de otra marcha, convocada contra el racismo y que reunía a cerca de un millar de personas en la avenida 17 de junio, cerca de la Puerta de Brandeburgo.

En ese caso los manifestantes gritaron lemas en contra de la violencia policial y el racismo, como en marchas similares celebradas durante las últimas semanas, cuando la capital y otras ciudades alemanas se hicieron eco de protestas mundiales por la muerte del estadounidense George Floyd a manos de un agente.