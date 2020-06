Maguire, en la prórroga, lleva al Manchester United a semifinales

EFE/EPA/Cath Ivill/NMC

Londres, 27 jun. (EFE).- El Manchester United firmó este sábado su presencia en las semifinales de la FA Cup al eliminar al Norwich City en los últimos instantes de la prórroga (1-2) con un gol de Harry Maguire.

Los 'Diablos Rojos' necesitaron acudir al tiempo extra para eliminar al Norwich, donde un tanto del defensa Harry Maguire definió la eliminatoria a dos minutos del final.

El colista de la liga, que no se guardó nada sabiéndose ya prácticamente descendido, contuvo al United durante 51 minutos, pero regaló el gol a Ighalo en una desgraciada jugada para ellos. Un centro de Luke Shaw fue despejado por la defensa hacia la propia portería e Ighalo, en posición acrobática engatilló la pelota a la red.

El delantero nigeriano, llegado de China en el pasado mercado invernal, se ha convertido en un genial refuerzo para el cuadro de Ole Gunnar Solskjaer, al sumar cinco tantos en once partidos, la mayoría de ellos como suplente.

Con el tanto de Ighalo, el partido parecía controlado para los de Manchester, pero un error del argentino Sergio Romero igualó la contienda a falta de 15 minutos.

Todd Cantwell sacó un disparo desde la frontal y Romero, con varias piernas por delante, no atajó la trayectoria del esférico y el empate subió al marcador.

Los 'Canaries', a dos minutos del final, se quedaron con uno menos por una falta de Timm Klose a Ighalo cuando el nigeriano se quedaba solo contra el portero.

Llegada la prórroga, el Norwich aguantó 28 minutos las acometidas del United, pero al final, una jugada con rebotes en el área terminó con Maguire empujando la pelota a puerta.

Este domingo se conocerán los otros semifinalistas en los partidos entre Sheffield United y Arsenal, Leicester City y Chelsea, y Newcastle United y Manchester City.