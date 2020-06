Los polacos dirimen en las urnas el rumbo europeo del país

Dos mujeres asisten a un acto a favor del candidato conservador Andrzej Duda en el centro de Varsovia, este sábado, último día de campaña electoral en Polonia. Aunque los últimos sondeos dan la victoria al aspirante cercano al Partido de la Ley y la Justicia (PiS), el actual presidente Andrzej Duda, por al menos diez puntos, el alcalde de Varsovia Rafal Trzaskowski, de la liberal Plataforma Cívica (PO), tiene opciones de salir elegido en una eventual segunda ronda. EFE/ Clara Palma

Varsovia, 27 jun (EFE) - Los ultraconservadores polacos, que al frente de las instituciones en Polonia han capitalizado la confrontación con Bruselas, se enfrentan en las presidenciales del domingo al inesperado desafío de un candidato opositor que es la esperanza de los europeístas.

Aunque los últimos sondeos dan la victoria al aspirante cercano al Partido de la Ley y la Justicia (PiS), el actual presidente Andrzej Duda, por al menos diez puntos, el alcalde de Varsovia Rafal Trzaskowski, de la liberal Plataforma Cívica (PO), tiene opciones de salir elegido en una eventual segunda ronda.

Esa segunda convocatoria se haría necesaria y se celebraría el 12 de julio si ninguno de los candidatos -hay en total once- obtiene el domingo la mayoría suficiente para ser nombrado presidente.

Para los votantes de centro liberal está en juego el regreso de Polonia al seno comunitario, desde lo que perciben como una deriva cada vez más retrógrada y autoritaria.

"Éstas elecciones decidirán si nos unimos a Hungría, Rusia, el Este de Europa o si regresamos a Occidente," afirma Patrick, un editor que acudió al cierre de campaña de Trzaskowski envuelto en una bandera europea y se dispone a ejercer el "voto útil" a pesar de no comulgar con el candidato.

Los votantes de Duda, por el contrario, afirman priorizar la soberanía nacional frente a la injerencia extranjera y sostienen que el Gobierno del PiS, en el poder desde 2015, ha cumplido su promesa de medidas sociales para aquellos que se vieron abandonados por el anterior Ejecutivo liberal.

"Estoy muy contento con el Gobierno y me gustaría que Duda fuera presidente otros cinco años", explica Grzegorz, un trabajador social de mediana edad que quiere que los jóvenes de menos recursos no tengan que emigrar al extranjero y puedan quedarse en Polonia.

RETÓRICA NACIONALISTA

En caso de salir elegido presidente, la capacidad de maniobra de Trzaskowski no iría más allá de un poder de veto a las decisiones del Sejm (la cámara baja del Parlamento polaco) en el que la agrupación de derechas en la que se integra el PiS cuenta con 235 de los 460 escaños.

No obstante, los analistas coinciden en que la carga simbólica de tal victoria, a modo de una primera brecha en el dique, obligaría al PiS a replantearse su estrategia, que en los últimos tiempos ha discurrido en delicado equilibro entre la retórica euroescéptica y la consciencia de las ventajas de la Unión.

La controvertida reforma del sistema judicial, la negativa a debatir un reparto de refugiados en la UE o a adoptar medidas medioambientales, y más recientemente, la cuestión de los derechos del colectivo LGTBI son algunos de los puntos de conflicto entre el Gobierno del PiS y las instituciones europeas.

Con un encuentro con el presidente estadounidense Donald Trump, a tan solo dos días del cierre de campaña, Duda buscó escenificar además la primacía de esta alianza, en un momento en el que Washington plantea la posibilidad de retirar soldados de Alemania y desplegarlos en Polonia.

"Aunque a veces no lo parezca, el Gobierno también entiende que Polonia es parte de la UE", matiza el analista Michal Baranowski, del think tank GMF, enfocado a las relaciones transatlánticas, destacando que una confrontación entre EEUU y Bruselas también perjudica a Polonia.

Más allá de ello, la pandemia del coronavirus ha obligado a los ultraconservadores a replantearse una vez más la cuestión de la ayuda europea, en un momento en el que los votantes esperan apoyo para hacer frente al impacto de la crisis.

En este contexto, durante la campaña Duda tendió públicamente un puente hacia la propuesta de la Comisión Europea para un fondo comunitario de recuperación económica, del que Polonia sería uno de los grandes beneficiados, obviando sin embargo cualquier concesión.

En un intento de jugar a dos bandas, el discurso del PiS en la campaña electoral ha alternado entre un tono que de acuerdo con Baranowski es "nacionalista" pero "evita el anti-europeísmo" -un cambio frente al estilo habitual- y una retórica virulenta, por ejemplo contra el colectivo LGTBI.

UNA VICTORIA SIMBÓLICA

Por el contrario Trzaskowski, que fue europarlamentario de 2008 a 2013, podría encaminar a Polonia de vuelta hacia la senda europea, esperan sus seguidores.

De acuerdo con el politólogo Adam Traczyk, en el caso de una eventual victoria, el liberal podría utilizar su cargo para "actuar de forma más constructiva en relación a los socios europeos" y tratar de "reconstruir la reputación de Polonia en Europa".

Además, desde su papel de presidente, podría salvaguardar el estado de derecho frente a los embates del Gobierno del PiS, o incluso, en un escenario más lejano, su elección podría llevar a una crisis del gobierno y forzar comicios anticipados.

"Su enfoque sería más equilibrado y trataría de no apostar todas sus cartas al mismo caballo", resume Traczyk a Efe la postura en política exterior que a su juicio asumiría Trzaskowski de salir elegido.

Más escéptico es el exdiplomático y analista Witold Jurasz, que carga tanto contra la PO como el PiS y asegura que, con un gobierno en manos del primero, "el estilo cambiaría mucho", pero habría pocos "cambios en sustancia".

"La PO tampoco quiere aceptar a refugiados, pero lo dice de forma más diplomática", sostiene Jurasz, señalando que la reforma judicial sería uno de los pocos ámbitos en el que los liberales no actuarían igual que sus adversarios.

Según afirma, la PO no actuó en ámbitos como la homofobia, el derecho al aborto y a la educación sexual o la separación entre iglesia y estado durante las dos legislaturas del primer ministro Donald Tusk, de 2007 a 2014 y no lo haría en caso de volver al poder.

"Con respecto al futuro de Europa en general, con Trzaskowski al frente Polonia seguiría posicionándose en el ámbito conservador", remata el experto en relaciones internacionales.

Clara Palma Hermann