Los personajes "The Simpsons" serán doblados por actores de su misma raza

Los Ángeles (EE.UU.), 26 jun. (EFE).- La popular serie de dibujos animados "The Simpsons" anunció este viernes su decisión de que, a partir de ahora, los personajes que aparezcan en pantalla serán doblados por personas de la raza que representan y no exclusivamente por actores blancos.

El asunto es muy discutido en Estados Unidos, ya que en el género de la animación un destacado número de personajes afroamericanos, latinos o asiáticos son doblados por actores blancos, como el caso de Apu en "The Simpsons" o Cleveland en "Family Guy".

De hecho, antes de la ola de protestas antirracistas que ha recorrido el país en el último mes, el actor que daba voz a Apu, Hank Azaria, se retiró de la serie después de trabajar más de 30 años en el papel.

El movimiento se impulsó con un documental titulado "El problema con Apu" (The Problem With Apu) que señalaba ciertos estereotipos en televisión y criticaba cómo un hombre blanco daba voz a un popular personaje asiático, reflejado pobre, con marcado acento y empleado una tienda de conveniencia.

"Me ha abierto los ojos, creo que lo más importante es que tenemos que escuchar a las personas del sur de Asia, gente de la India que vive en este país cuando hablan de lo que sienten, cómo piensan acerca de este personaje y cuál es su experiencia en EE.UU.", admitió el actor en 2018 durante una entrevista en un programa nocturno de televisión.

Otros intérpretes tomaron una decisión parecida. Por ejemplo, Mike Henry aseguró este viernes que no volverá a dar voz a Cleveland, un personaje afroamericano de "Family Guy" que contó con su propia serie de televisión en "The Cleveland Show".

Asimismo, las actrices Kristen Bell -Molly en "Central Park"- y Jenny Slate -Missy en "Big Mouth"- confirmaron que no doblarían más a las adolescentes afroamericanas que interpretaban porque, "desde su privilegio", estaban eliminando la posibilidad de una representación real.