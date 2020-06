La pandemia se agrava en India y América y segunda ola amenaza a Europa

Fotos de Money Sharma. Video de Atish Patel. ///Nueva Delhi, 27 Jun 2020 (AFP) - En el Suryaa, un hotel de lujo de Nueva Delhi, el personal se prepara, atónito, para cambiar sus elegantes trajes y saris por equipos de protección adaptados a la nueva clientela: los enfermos del coronavirus.La epidemia de covid-19 sigue haciendo estragos en India, que este sábado superó los 500.000 casos. La capital, Nueva Delhi, con más de 73.000 enfermos y 2.400 fallecidos, es la ciudad más golpeada por la pandemia del país, por delante de Bombay.Ante el aumento de personas contagiadas, la ciudad, de 20 millones de habitantes, ordenó la requisición de hoteles, salas de fiesta y vagones de tren par convertirlos en centros de aislamiento para los enfermos, una medida sin precedentes.Los empleados de estos lugares observan, estupefactos, el cambio."Tuvimos una formación del hospital sobre cómo llevar el equipo de protección individual y cómo sacárselo. Es algo que nunca habría pensando que haría en toda mi carrera en la hostelería", explica Ritu Yadav, un directivo del hotel Suryaa, donde los primeros enfermos llegarán próximamente."Para los médicos y enfermeras, forma parte de su vida. Para nosotros, es una experiencia totalmente nueva y muy dura", afirma.Más acostumbrados a cambiar las sábanas y a servir el desayuno en las habitaciones que a encargarse de los enfermos de una epidemia, el personal del Suryaa ha tenido que improvisar para adaptarse a la nueva situación.En total, se han preparado 200 camas para pacientes asintomáticos o con síntomas moderados del nuevo coronavirus. El hotel no podrá cobrar más de 66 dólares por día, incluyendo las comidas.La comida será servida en platos de cartón desechables. Se han trazado líneas rojas para marcar las distancias que se deben respetar y el contacto entre el personal y los pacientes será mínimo. - Camas de cartón - La covid-19 está cebándose en Nueva Delhi. Los diarios locales están llenos de historias de personas que fallecieron porque varios hospitales no quisieron admitirlos, por falta de camas.A principios de junio, el gobierno de la megalópolis anunció que esperaba alcanzar el medio millón de casos a finales de julio, es decir, 20 veces más en dos meses.Este aumento necesitaría, según estimaciones oficiales, 80.000 camas en hospitales. En tiempos normales, Delhi sólo cuenta con 13.179 plazas en el sistema público y 10.000 en el privado.Por eso, las autoridades requisaron una treintena de hoteles. Cada establecimiento depende de un hospital de referencia, que puede enviar personal sanitario en caso de urgencia.Un inmenso centro religioso también está siendo transformado en espacio para acoger enfermos, con una capacidad final de 10.000 camas, muchas de ellas hechas con cartón.Los hoteles se han visto sorprendidos por estas medidas del gobierno."Ha sido un golpe para nosotros, porque nadie nos habló de ello. Lo descubrimos en la prensa", explica a la AFP Greesh Bindra, uno de los gerentes del Suryaa.Los dueños de los hoteles, entre ellos el Suryaa, han recurrido a la justicia. Alegan que muchos de sus trabajadores tienen más de 50 años, con más riesgo de contagio, y que su personal no tiene ninguna formación para tratar a enfermos o gestionar los desechos biomédicos.El tribunal les ha dado sólo razón en parte: más que ser hospitales de campaña, estos hoteles serán centros de acogida para los enfermos menos graves."Es como si usted duerme en un hotel y al día siguiente se despierta y le anuncian que su hotel se ha convertido en un hospital", dice Greesh Bindra. "Trabajamos en la hostelería, no en la sanidad", se queja.abh/stu/amd/cn/es/af ------------------------------------------------------------- CentralLa pandemia se agrava en India y América y segunda ola amenaza a Europa =(Fotos+Infografía+Video)= Houston, Estados Unidos, 27 Jun 2020 (AFP) - La pandemia de covid-19 se propaga en India, donde se tardará semanas en alcanzar el pico, y en América, en particular en Estados Unidos y países como Argentina, Brasil o México, mientras los países europeos que han abierto sus fronteras tratan de conciliar coronavirus con turismo.India, el segundo país más poblado del planeta con más de 1.300 millones de habitantes, superó el medio millón de casos y 15.685 muertos, un salto récord diario con 385 nuevas víctimas y 18.500 nuevas infecciones en las últimas 24 horas.El gigante asiático es el país con más casos por detrás de Estados Unidos, Brasil y Rusia, aunque el balance de fallecidos es mucho menor.Según los epidemiólogos todavía faltan varias semanas para alcanzar el punto crítico por lo que el número de infectados podría superar el millón antes de finales de julio.En Nueva Delhi, con más de 80.000 casos entre sus 20 millones de habitantes, las autoridades han ordenado la requisición de hoteles, salas de fiesta y vagones de tren para reconvertirlos en centros de aislamiento para infectados con el coronavirus."Es algo que nunca habría pensando que haría en toda mi carrera en la hostelería", explica Ritu Yadav, un directivo del lujoso hotel Suryaa, donde los primeros enfermos llegarán próximamente.En Irán, con 2.456 nuevos casos de covid-19 en las últimas 24 horas, lo que eleva el número de infectados a 220.180 y 10.364 víctimas, el guía supremo, el ayatolá Alí Jamenei, advirtió el sábado que la situación económica empeorará si el país no logra controlar la propagación del virus. - Sin bares ni alcohol - Con más de 125.000 muertos y casi dos millones y medio de casos, Estados Unidos asiste impotente al crecimiento de la pandemia. Los contagios aumentaron en 30 de los 50 estados, especialmente en California, Arizona, Texas y Florida.Texas, uno de los primeros estados que reabrió su economía, suspendió el desconfinamiento iniciado este mes y ordenó cerrar los bares y Florida, famosa por su vida nocturna, prohibió la venta de alcohol en los bares."Enfrentamos serios problemas en algunas zonas", advirtió Anthony Fauci, asesor médico de la Casa Blanca en una rueda de prensa, en la que instó a los estadounidenses a comportarse con responsabilidad.Las cifras crecen también en América Latina, donde el famoso pico de la epidemia -cuando los casos empiezan a reducirse- no acaba de llegar, con 108.222 fallecidos y casi 2,4 millones de casos.Brasil sigue siendo el país más golpeado de la región, solo por detrás de Estados Unidos, con casi 56.000 muertes y 1,27 millones de contagios, según datos oficiales.El avance de la epidemia llevó al gobierno argentino a endurecer las medidas de cuarentena impuestas en Buenos Aires y su periferia, el epicentro de la enfermedad en Argentina, que reporta 1.200 muertos y suma 55.330 casos. Lejos de la capital, en Bariloche, en los Andes argentinos, cayeron las primeras nieves del invierno boreal, pero la pandemia de covid-19 ha cerrado hoteles y ha alejado a los esquiadores de las pistas de este exclusiva estación de esquí.Ante el dilema de qué es primero, si la salud o la economía, el gobierno peruano decidió poner fin a la cuarentena nacional para reactivar el trabajo. Los fallecidos ya superan los 25.000 en México, donde el ministro de Hacienda, Arturo Herrera, dio positivo por coronavirus tres días después de haberse reunido con el presidente Andrés Manuel López Obrador. - Casi medio millón de muertos - La pandemia del nuevo coronavirus se ha cobrado la vida de al menos 494.337 personas en el mundo desde que China reportó la enfermedad en diciembre, y 9,8 millones de contagiados, según un balance de AFP.En Europa la necesidad de conciliar turismo con coronavirus mantiene a las autoridades vigilantes ante los numerosos nuevos focos que se detectan en pleno desconfinamiento.La localidad de Lloret de Mar, en la Costa Brava catalana, ha reforzado el personal municipal para vigilar a los veraneantes y utilizará un dron para detectar aglomeraciones y avisar con un mensaje pregrabado de la necesidad de mantener las distancias de seguridad.Unas cuerdas de colores marcan las franjas reservadas para cada grupo de edad. El objetivo es "encontrar el equilibrio entre que la gente esté cómoda y relajada y al mismo tiempo sea un entorno seguro", explica Jaume Dulset, alcalde de este municipio de 37.000 habitantes a 70 kilómetros de Barcelona.Otra víctima del coronavirus son las coloridas marchas del Orgullo Gay. Sin embargo, grupos LGTB realizan este sábado en internet un maratón de actividades de música, coloquios y entrevistas para dar visibilidad a la lucha por la igualdad de derechos de la comunidad de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales, que espera reunir centenares de millones de personas ante sus computadoras.Entre los participantes se encuentran las cantantes pop Kesha y Ava Max, así como invitados políticos como Carlos Alvarado, el presidente de Costa Rica, país que acaba de legalizar el matrimonio de personas del mismo sexo.bur-af/jz -------------------------------------------------------------