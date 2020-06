La pandemia crece sin pausa en el continente americano

SHOTLIST MIAMI, FLORIDA, ESTADOS UNIDOS26 DE JUNIO DE 2020FUENTE: AFPTV 1. Plano general trabajador de salud que dirige a un conductor para que mueva su automóvil2. Plano medio trabajador de la salud que se lava las manos, en el sitio de prueba de coronavirus HOUSTON, TEJAS, ESTADOS UNIDOS26 DE JUNIO DE 2020FUENTE: AFPTV 3. Plano general El propietario de West Alabama Ice House, Petros Markantonis (sonido 3 y 4) sube una escalera para agregar "cerrado de nuevo" en un letrero frente a su negocio4. Paneo de izquierda a derecha mesas de patio al aire libre para clientes sentados en el patio interior5. Plano medio Los clientes beben una cerveza en el patio MIAMI, FLORIDA, ESTADOS UNIDOS26 DE JUNIO DE 2020FUENTE: AFPTV 6. Plano medio trabajador de salud hablando con un conductor que está sentado dentro de su automóvil en el sitio de prueba7. Plano general gran fila en sitio de prueba de coronavirus en el estacionamiento del Hard Rock Stadium en Miami8. Plano general fila de autos para la prueba de covid9. Plano panorámico línea de autos para hacerse prueba de covid BUENOS AIRES, ARGENTINA26 DE JUNIO DE 2020FUENTE: AFPTV 10. Plano general los autos pasan por la avenida Corrientes ---------------------- 11. Videografía de los casos en América Latina12. Videografía de los muertos en Brasil 26 DE JUNIO DE 2020FUENTE: AFPTV 13. Videografía muestra la evolución de los casos de COVID-19 en Brasil, que alcanzaron 1.274.974 BUENOS AIRES, ARGENTINA26 DE JUNIO DE 2020FUENTE: PRESIDENCIA DE ARGENTINARESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 14. Plano medio El presidente de Argentina, Alberto Fernández, hace una declaración oficial15. Plano general Alberto Fernández, gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof y el alcalde de la ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta durante una declaración oficial 16. SOUNDBITE 1 - Alberto Fernandez, presidente de Argentina (hombre, español, 13 seg.): "El aumento de la velocidad de contagios es llamativo. En los últimos 20 días, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), los casos aumentaron un 147%." BUENOS AIRES, ARGENTINA26 DE JUNIO DE 2020FUENTE: AFPTV 17. Plano general los autos pasan por la avenida Corrientes18. Plano medio los autos pasan por la avenida Corrientes19. Plano general Plaza Mafalda vacía, cerrada debido al bloqueo de COVID-1920. Plano medio bancos de parque vacíos21. Plano medio Trabajador de saneamiento rocía agua y lejía en la acera 22. SOUNDBITE 2 - VOXPOP (hombre, 28 años, español, 13 seg.): "Ésto (la cuarentena) ya no se puede más, no se puede sostener más, así que habría que tomar otras medidas y que la gente joven pueda salir (a trabajar) y que la gente grande (mayor) se cuide, pero todo con protocolos, pero no estando encerrados como si fuera una dictadura." SANTIAGO, CHILE24 DE JUNIO DE 2020FUENTE: AFPTV 23. Plano general El personal médico realiza un proceso de limpieza pulmonar en un paciente infectado con Covid-19 (ADVERTENCIA DE CONTENIDO: SUFRIMIENTO) ---------------------- 24. MÉXICO, MÉXICO19 DE JUNIO DE 2020FUENTE: AFPTV 25. Plano general enfermera entrega comida al paciente COVID-19 26. Paneo de arriba hacia abajo hospital que atiende Covid27. Plano medio Paramédicos con un nuevo paciente 28. Plano medio ambulancia